Long Distance Calling: kündigen “Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show)” an

Long Distance Calling kündigen ihr erstes Livealbum (und Blu-Ray) Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show) an, das am 01.11.2019 bei InsideOutMusic erscheinen wird. Das Konzert wurde im April 2019 aufgenommen, als die Band spezielle Shows in besonderen bestuhlten Venues gespielt hat. Das Ergebnis spricht für sich!

Die Band dazu: “Wir freuen uns sehr, Euch unser erstes offizielles Livealbum ‘STUMMFILM – Live From Hamburg’ zu präsentieren, das wir auf der ‘Seats & Sounds’ Tour im April aufgenommen haben. Nach mehr als 10 Jahren, in denen wir unterwegs sind, hatten wir das Gefühl, dass es endlich an der Zeit ist ein Livealbum zu veröffentlichen. Außerdem gab e suns die Gelegenheit in diesem Rahmen auch das 10jährige Jubiläum zu “Avoid The Light” zu feiern. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das Konzert versprüht eine Menge Atmosphäre und Energie und wir haben ein paar schöne Überraschungen für euch parat. Die Kulturkirche Altona in Hamburg war die perfekte Location dafür. Wir können es kaum erwarten diese großartige Erfahung mit Euch zu teilen! Love LDC”

Um die Ankündigung gebührend zu feiern hat die Band einen Liveclip zu Black Paper Planes veröffentlicht, den Ihr Euch hier anschauen könnt:

Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show) ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Limited Edition Blu-Ray + 2CD

– Gatefold 3LP

– Digital Audio Download.

Hier könnt ihr vorbestellen:

https://longdistancecalling.lnk.to/STUMMFILM-LiveFromHamburg

Im Bandshop gibt es auch diverse Albumbundles mit einigen Specials (u.a. eine limitierte und exklusive Vinylfarbe, Poster, Laminate):

https://longdistancecalling.merchcowboy.com/stummfilm.html

Tracklist:



Into The Black Wide Open The Very Last Day In The Clouds Like A River On The Verge Interlude Out There Apparitions Black Paper Planes 359° I Know You, Stanley Milgram! Sundown Highway Flux Metulsky Curse Revisited

Long Distance Calling online:

www.longdistancecalling.de/

www.facebook.com/longdistancecalling

www.instagram.com/longdistancecalling

https://longdistancecalling.merchcowboy.com/

