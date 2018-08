Die finnische Metal-Band LOST IN GREY wird ihr zweites Album THE WASTE LAND im Januar 2019 veröffentlichen. Inspiriert von symphonischem und folkigem Metal sowie Filmmusik auf musikalischer Ebene und der schönen Natur in Nordfinnland und Norwegen haben LOST IN GREY es geschafft, atemberaubende Musik zu erschaffen, die den Hörer von der ersten Sekunde in seinen Bann zieht. Auf dem neuen Album tauchen sie wieder in die Themen ein, die sie bereits in ihrem Debüt-Ablum THE GREY REALMS (2017) zu erzählen begannen.

„The Waste Land“ ist ein Ort, an dem unterdrückte Gedanken und Emotionen als geflüsterte Echos des Lebens weiterleben. In der großen Leere gibt es Zeit und Raum, um sich zu entwickeln und damit umzugehen. Es ist ein Ort des Welkens, aber auch des Wachstums. Die Geschichte erzählen Harri Koskela, Emily Leone und Anne Lill Rajala. Dazu kommen wunderbare Gastmusiker wie Nele Messerschmidt (Elvellon), Andi Kravljaca (Thaurorod), Tero Kalliomäki (Embassy of Silence) und Lasse Nyman (Thaurorod) und machen das Album „The Waste Land“ zu einer unvergesslichen Erfahrung.

Die Band veröffentlichte auch das neue Cover Artwork. Das umwerfende neue Cover wurde von Gitarrist Miika Haavisto kreiert.

Die Band kommentiert:

“Greetings all thee!

The beginning has been recounted

so many times.

Thus let us go forward –

or rather backwards

in time.

Travel with us to the sources

of the Grey Realms –

Welcome to The Waste Land.

Yours sincerely, Lost in Grey”

Das Album „The Waste Land“ kann bereits jetzt bei EMP vorbestellt werden:

https://www.emp.de/p/the-waste-land/387381.html

Mehr Info:

Bereits 2013 gegründet, hat sich das finnische Sextett um Bandkopf Harri Koskela in den vergangenen Jahren verschanzt, um ihr Debütalbum „The Grey Realms“, welches 2017 veröffentlicht wurde, fertig zustellen. Inspiriert von symphonischem und folkigem Metal sowie Filmmusik auf musikalischer Ebene und der schönen Natur in Nordfinnland und Norwegen haben LOST IN GREY es geschafft, atemberaubende Musik zu erschaffen, die den Hörer von der ersten Sekunde in seinen Bann zieht.

Überzeugt Euch selbst:

DARK SKIES (music video):

NEW HORIZON (lyric video)

Mehr Infos gibt es in Kürze!

www.lostingrey.fi

www.facebook.com/Lostingrey

