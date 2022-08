Lybica: kündigen ihr selbst betiteltes Debütalbum an

Lybica, eine dynamische und instrumentale Band aus Südflorida, die nahtlos geschmackvolle Gitarrenmelodien mit kraftvollem metallischem Crunch verbindet und bei der Killswitch Engage-Schlagzeuger Justin Foley an der Gitarre mitwirkt, hat ihr selbst betiteltes Debüt angekündigt. Es erscheint am 16. September über Metal Blade Records. Vorbestellen könnt ihr es hier: metalblade.com/lybica

Die Band hat das Video zur neuen Single Manifest veröffentlicht und kann hier angeschaut werden.

Erneut Regie geführt hat Maria Jazel (Black Card Films), die sich auch schon für das Video zum Song Palatial verantwortlich gezeichnet hat.

„Ich freue mich, ankündigen zu können, dass unser Debütalbum am 16. September bei niemand geringerem als Metal Blade erscheinen wird“, sagt Foley. „Es ist passend, dass wir heute auch Manifest enthüllen, da es der erste Song war, den Doug [French, Bass], Joey [Johnson, Gitarre] und ich vor ein paar Jahren zusammen gespielt haben. Jetzt, da [Schlagzeuger] Chris [Lane] die Band vervollständigt hat, ist es Zeit für ein paar Shows.“

Foley fährt fort: „Unsere Freunde in Florida können uns am 5. August auf dem Respectable Street in West Palm sehen, und auch auf dem Fest (!!) in Gainesville, mit ungefähr 200 eurer Lieblingsbands. Außerdem habe ich die Jungs von KsE überredet, am 22. September in Albany mit uns zu spielen, nur eine Woche, nachdem Lybica’s Album herauskommt. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns diese Band führt, und wir freuen uns darauf, loszulegen!“

Lybica Tracklist:

01. Ascend

02. Resonance

03. Palatial

04. Oktavist

05. Ferment

06. Manifest

07. Linnaeus

08. Voltaic

09. Charyou

Lybica sind:

Justin Foley – Guitar

Joey Johnson – Guitar

Doug French – Bass

Chris Lane – Drums

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: