2. Metalhöhle Open Air am 23.07.2022 in Schönkirchen, Kiel

Heute steigt das 2. Metalhöhlen Open Air in Schönkirchen. Aus einer witzigen Idee wurde dieses Event geboren und nun soll es im Garten der Von Lobecks zum ersten Mal privat/öffentlich stattfinden. In den letzten Monaten und Wochen wurden alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Ämter mussten involviert werden, Nachbarn informiert und dann auch alle Maßnahmen in die Wege geleitet, die für die Durchführung essenziell sind. Plakate, Flyer mit Lageplan und der finalen Running Order wurden in Arbeit gegeben. Verschiedenfarbige Bändchen für Bands, Helfer und Gäste produziert, für Getränke und Speisen gesorgt, für das Gegenteilige eine bekannte Firma, mit den entsprechenden Häuschen engagiert, Helfer rekrutiert und letztendlich Bühne gebaut und PA besorgt. Der Backstage Bereich wurde kurzerhand in der guten Stube eingerichtet, das Catering kam aus der Küche. Beim eingerichteten Einlass mit der Bändchenausgabe wurde ganz professionell ein Helfer als Security eingesetzt, der dann auch die Kontrollen vornimmt. Die Bühne ist mit Überdachung rechtzeitig fertig, das Einzige, was noch etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt, ist der große Pool, der gesichert werden muss, damit keiner reinfällt. Leider ist dadurch der Platz vor der Bühne nur einen Meter breit und somit werden ernst zu nehmende Circle Pits oder ne Wall of Death im Keim erstickt, aber so entsteht ein natürlicher, großzügig bemessener Fotograben. Im Garten ist eine Bar eingerichtet, die neben Fass- und Flaschenbier auch diverse Softdrinks, aber auch Hochprozentiges bereithält. Ein Wurststand sorgt für feste Nahrung und somit sind Grundbedürfnisse abgedeckt. Fast bis zur letzten Minute wird gewerkelt, geschraubt und natürlich die PA aufgebaut. Dabei sind die Jungs von B.S.T. die Fachleute, die hier seit dem frühen Morgen für eine funktionierende Technik sorgen. Unser Magazin gehört mit zu den Promotoren und nicht nur Berichte, sondern auch tatkräftige Unterstützung haben wir angeboten. Ab mittags sind wir da, um bei kühlem norddeutschem Wetter den Tresen einzurichten und den Merchstand aufzubauen. Dann gibt es eine Hiobsbotschaft. Das gemietete, portable WC (Dixie im Volksmund) wurde nicht geliefert. Versuche, schnell noch Ersatz zu organisieren, sind am Samstagnachmittag zum Scheitern verurteilt. Also eine Lösung muss her. Eine Kollegin fährt noch schnell in den Baumarkt, um eine Campingtoilette zu kaufen. In der Zwischenzeit hat Max aber jemanden in der Straße kontaktiert, der vor seinem Haus eins stehen hat. Das dürfen wir ausleihen, nur transportieren müssen wir sie. Der Versuch, mit einer Sackkarre dies zu bewerkstelligen, schlägt fehl. Also vier Mann, vier Ecken, zwei Spanngurte darunter ziehen und dann die 300 Meter tragen. Auch da beweisen B.S.T., dass sie Allrounder sind und packen mit an. Da muss ich erst so alt werden, um auch das mal gemacht zu haben. 😀 Nachdem nun endlich alles organisiert ist, müssen noch die diversen Stromausfälle kompensiert werden. Überall aus dem Haus führen Stromkabel in den Garten, da doch viel Strom benötigt wird. Natürlich sind die einzelnen Steckdosen für so viele Verbraucher nicht ausgelegt. Aber auch das ist dann erledigt. Das Drumset der Serpent Deities wird noch aufgebaut, da nur dieses heute eingesetzt wird. Das erspart viel Aufbauarbeit für die folgenden Acts. Endlich fertig und die erwarteten Gäste kommen ab 15:30 Uhr auf das Gelände.

Neben meiner Aufgabe, das Event in Bild und Wort festzuhalten, stehe ich hinter der Bar und bin für die Getränke verantwortlich. Das kann und kenne ich und macht auch Spaß. Allerdings bin ich dann etwas in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, kann aber alle Bands ablichten. Die ersten Gäste kommen und den einen oder anderen kennt man dann auch. Mit etwas Verzögerung beginnt als erste Band Serpent Deities. Max von Lobeck ist nicht nur Initiator und Veranstalter, nein, er ist auch Gitarrist der Band und schafft es gerade so, zum Auftritt fertig zu sein. Zuvor gibt es eine ordentliche Begrüßung und dann wird in die Saiten gegriffen. Sänger Devil hat heute auch noch Geburtstag und so ist der erste Auftritt der Band mit einem besonderen Tag verbunden. Eine anfängliche Nervosität ist schnell abgelegt und gerade Devil schafft es, mit einigen witzigen Ansagen das Eis zu brechen. Dabei ist seine ansonsten normale Stimme einem tiefen Growlen gewichen. Ob das auch bei den Ansagen immer so sein muss, könnte nochmals überdacht werden. Seine langen blonden Haare werden schon gekonnt eingesetzt, wenn gebangt und gemosht wird. Gespielt wird ein ordentlicher Death Metal, der mit thrashigen Einflüssen gespickt ist. Auf jeden Fall heizen sie die Stimmung ordentlich an und die eigenen Songs wie Desert Sandstorm oder Maximus können ebenso überzeugen wie die Coversongs. You Suffer von Napalm Death oder Am I Evil von Diamond Head (haben auch Metallica gecovert) kommen gut an. Als kleine Einlage jumpt Max von der Bühne und spielt bei seinem Rundgang um den Pool einfach weiter. Der Garten ist gut gefüllt und überall stehen bangende Metaller und die wenigen nicht als Metal Freaks erkennbaren Gäste nicken schon mal mit. Wenn das mal nicht ein erfolgreicher erster Auftritt war. Mit dem Track Serpent Deities beenden sie ihren Auftritt und das bereits etwas mit Verzögerung. Überraschend gut ist der Sound. Das liegt wohl am B.S.T. eigenem Soundmann Volker, den die Hamburger einfach mit ihrem Equipment gleich mitgebracht haben.

Dann wird flugs umgebaut, denn die nächste Combo steht bereit. Dabei handelt es sich um Far From Tennessee, die heute zu zweit und akustisch ihren Auftritt bestreiten. In der Bio steht, dass sie Stoner/Punk spielen, aber die beiden kommen eher mit einem Singer/Songwriter Set um die Ecke. Das mutet zunächst befremdlich an, aber spätestens beim zweiten Song erreichen Malte und Dennis die Anwesenden. Gerade die Stimme von Dennis vermag zu gefallen, hört sie sich doch nach diversen rauchgeschwängerten Whiskey-Nächten an. Ob diese Combo auch elektrisch unterwegs ist, entzieht sich meiner Kenntnis, und auch im Netz ist nicht so viel zu finden. Im Nachgang erfahre ich, dass sie wohl auch noch in anderen musikalischen Projekten involviert sind. Nach der Thrash Keule des Festivalopeners ist das natürlich ein krasses Gegenprogramm. Das gut 12 Stücke umfassende Set ist für einige etwas zu lang, aber so what, es gibt ja eine Bar, an der Getränke geordert werden können. Mir hat es gefallen, und nebenbei bieten die Jungs auch einige CDs an, die direkt an der Bühne erworben werden können, und zwar zu dem Preis, den man bereit ist, zu zahlen.