Manntra: veröffentlichten ihre letzte Vorab-Single & Video zu „Heathens“

Letzten Freitag erschien Heathens! Die letzte Single des phänomenalen neuen Manntra-Albums Monster Mind Consuming, welches am 26.03.2021 via NoCut/SPV erscheint. Die hochspannende kroatische Band begeisterte Fans und Fachpresse bereits mit ihrem mystischen Folk-Rock und den Vorgänger-Singles Voices Of The Sea, Barren King, Ori Ori und Slave.

Dabei erhielten vor allem die äußerst aufwendigen und hochwertigen Videos zu Ori Ori und Slave völlig zu recht größte Aufmerksamkeit und positivste Resonanz. Um ihre neueste, und vorerst letzte Single, gebührend zu feiern und zu unterstützen, steigt heute um 16 Uhr die Premiere des brandneuen Videoclips zu Heathens.

Zum Video geht´s hier:

Dazu gibt es hier einen Albumtrailer zu Monster Mind Consuming:

Und hier findet ihr schließlich alle Pre-order Links und Pre-safe Links zum Album: http://smarturl.it/monstermindconsuming

Zum Album:

Quelle: m2 mediaconsulting