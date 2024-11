Marduk mit Valkyrja + Impalement + Undead am 25.10.2024 in Trier

Bands: Marduk, Valkyrja, Impalement, Undead

Ort: Forum Club Trier, Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier

Datum: 25.10.2024

Kosten: 29,00 € VVK

Genre: Black Metal, Death Metal

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Forum Concerts Trier, Massive Music

Link: https://www.facebook.com/events

Dunkle Schatten werfen ihre Vorboten über die Bischofsstadt Trier! Die Stadt an der Mosel mit ihrer Porta Nigra öffnet der Black Metal Legende Marduk das schwarze Tor bedingungslos. Im Forum Club Trier wird heute die unheiligste aller Schwarzen Messe zelebriert! Marduk bringen dafür heute mit Valkyra, Impalement und Undead noch drei weitere Ausgeburten der Hölle mit.

Es ist heute im Forum Club Trier nicht nur das erste Metal Konzert, sondern das erste Konzert überhaupt. Der Veranstaltungsort, der ansonsten eine Diskothek ist, verwandelt sich in eine Black Metal Sakristei. Für Kumpel Udo und mich, die immer wieder gerne bei Metalkonzerten im Mergener Hof verweilen, ist es natürlich das erste Mal, dass wir im Forum Club Trier sind. Direkt hinter der Diskothek ist ein gebührenpflichtiger Parkplatz, auf dem wir direkt parken. Also kein langes Suchen nach einem geeigneten Parkplatz.

Der Betreiber und Veranstalter Attila, selbst ein großer Metalfan, empfängt uns am Eingang, erzählt uns von den Umbauarbeiten und ist stolz auf die große neue Bühne, die heute mit solch einem großartigen Metalevent eingeweiht wird. Wir schauen uns im Vorraum/Kassenraum um, in dem sich der Merchbereich der Bands befindet. Dann geht es rein ins Innere der Diskothek, in der wir schon einmal die große und geräumige Bühne bestaunen können. Einen Fotograben gibt es nicht. Allerdings haben die Fans mit den paar Fotografen Nachsicht, sodass auch ich in gute Positionen komme. An der Decke hängen (künstliche) Skelette, wohl schon Deko für das anstehende Halloween, die allerdings auch passend zum heutigen Abend als Accessoires dienen.

Pünktlich kommen die Untoten. Sorry, pünktlich eröffnen Undead den heutigen Abend. Todes Metal aus Spanien servieren uns die Untoten Undead aus Madrid. Das Quartett um die drei männlichen Untoten V. Repulse (Gesang, Gitarre), Matías de Vallejo (Schlagzeug), P. Evil (Bass) und der weiblichen Ausgeburt der höllischen Gitarre A. Von Hell hat sein aktuelles Album Putrefactio von 2023 mit im Gepäck. Die Band, die sich 2013 gründete, hat mit dem bereits erwähnten Album und dem Vorgänger Existential Horror bisher zwei Alben herausgebracht. Am heutigen Abend spielen sie sich durch beide Alben. Zur Einstimmung schon einmal eine gute Show als Opener, wobei der Sound allerdings etwas dünn wirkte. Ich nehme am Merchstand noch das neue Album Putrefactio auf Vinyl mit und stelle zu Hause fest, dass die Band soundmäßig auch richtig kann. Das hat heute allerdings nicht an der Location gelegen, denn das merken wir gleich bei der nachfolgenden Band.

Wir nutzen die Pause und unterhalten uns weiterhin mit dem Veranstalter und weiteren Beteiligten. Die nachfolgenden Impalement sind derweil wohl bereits drinnen im vollen Gange, denn wir werden draußen fast vom Sound hinweggepustet. Also schnell wieder rein in den Innenraum und da sind Impalement bereits so richtig am Pfählen. Die Schweizer Impalement gründeten sich 2019, veröffentlichten 2020 ihr selbst betiteltes Album und hatten 2021 bezeichnenderweise ihren ersten Liveauftritt auf dem Baden In Blut. 2023 folgte mit The Dawn Of Blackened Death das zweite Album. Hinter Impalement steht vor allem Beliath. Dieser thront mächtig und passend platziert zwischen seinen Nebenleuten an den anderen Saiteninstrumenten. Beliath und seine drei weiteren Mannen servieren uns höllischen Black/Death Metal. Wenn sich bisher die Tore der Hölle hier noch nicht geöffnet haben, dann spätestens aber jetzt. Das Gebräu des Quartetts ist höllisches Gift und kommt direkt satt und heftig aus den Boxen hier im Forum Club Trier. Mit Impalement gibt es eine Götzenhämmerung und ein Death To The Gods wird angestimmt. Die meisten Songs sind von The Dawn Of Blackened Death, auch der Titelsong steht auf der Setliste. Heftig, brutal und genial spielen die Eidgenossen auf und betören wohl nicht nur mich. Die beiden Scheiben sind am Merchstand als Vinyl verfügbar, da kann ich natürlich nicht nein sagen und bekomme diese sogar von Impalement noch signiert. Ich mache ihnen ein Kompliment und einen Vergleich zu Belphegor. Beliath antwortet mir, dass auf dem Debütalbum sogar Helmuth als Gast mitwirkt! Da habe ich wohl ins Schwarze getroffen!

Das Forum Club Trier wird nun immer mehr zum Vorhof der Black Metal Hölle. Nun sind die Schweden Valkyrja dran. Die bringen ihren bösartigen Black Metal bereits seit zwanzig Jahren unter das Volk. Soundtechnisch ist hier alles nun bestens, auch Valkyrja können richtig überzeugen. Voller Verachtung und Misanthropie schleudern die Schweden ihren menschenverachtenden Black Metal ins Publikum. Damit treffen sie natürlich den Nerv der Fans, von denen einige in typischer Black Metal Aufmachung im Publikum sind. Na ja, Halloween ist ja auch bald, da kann der Rest der Schminke auch noch mal verwendet werden 😀 Und natürlich sind die Bandmitglieder von Valkyra auch entsprechend geschminkt. Die Band hat in ihrer zwanzigjährigen Bandgeschichte vier Alben vorzuweisen, von denen sich das letzte aus dem Jahr 2018 Throne Ablaze nennt. Bandleader S.Wizen (Gitarre, Gesang) ist das einzig verbliebene Gründungsmitglied, hält die Band am Laufen und hat noch andere Bands am Start. Valkyrja sind ein richtig guter Support für die nun folgenden Marduk!

Das Marduk-Bandlogo prangt riesengroß mit dem umgekehrten Kreuz auf dem LCD-Display über der Bühne. Dann geht es Schlag auf Schlag und mit voller Wucht in die Fresse. Frontschwein Marduk sind im Gange. Wieso Frontschwein!? Frontschwein ist die tolle Scheibe der Band von 2015. Aber da gibt es noch wesentlich mehr geile Scheiben. 15 Alben in 34 Jahren stehen auf der Habenseite der Band und ein unerschütterlicher Kultstatus. Urmitglied Morgen an der Gitarre treibt die Band voran und mit unnachahmlicher Stimme zelebriert Mortuus hier die schwarze Messe. Ob die Bischofsstadt Trier jemals so viel Blasphemie und satanische Bosheit an einem Abend erlebt hat!? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sorgt die Band mit ihrem bösartigen und brachialen Black Metal für ein Beben. Die Fans sind aus dem Häuschen. Marduk befinden sich auf ihrer aktuellen Memento Mori Tour Part II. Memento Mori ist ihr letztes Album aus dem Jahr 2023, welches es zu promoten gilt und das wird hier bedingungslos serviert! Allerdings stehen mit Titeln wie dem heutigen Opener On Darkened Wings (besser kann man den Gig von Marduk hier nicht beschreiben) vom 1993er-Album Those Of The Unlight, Wartheland (Frontschein) und dem Titelsong des genialen 2018er-Albums Viktoria eine superbe Auswahl älterer Songs auf der Setliste. Die schwedische Black Metal Institution Marduk ist eine kompromisslose Tötungsmaschine und eine erstklassige Liveband, das zeigen sie am heutigen Abend bei bestem Sound. Seit nahezu 35 Jahren servieren sie ihre Version des Black Metals hartnäckig und kompromisslos. Bester Black Metal der skandinavischen Szene. Offiziell sind Marduk nur noch ein Trio. Zur Livebesetzung der Band gehört allerdings auch ein gewisser S.Wizen am Bass. Genau, den hatten wir eben schon als Frontschwein, äh Frontmann von Valkyrja. Bei Marduk ist er nicht nur mit With Satan And Victorious Weapons im Einsatz, sondern bei allen Songs und ganz am Schluss als Zugabe sogar mit Panzer Division Marduk, die den Forum Club Trier noch einmal komplett überrollt.

Was für ein (Black Metal) Abend hier in Trier. Das sind wir schon jetzt gespannt auf das nächste Konzert im Forum Club Trier! Gerne wieder und weiter so!

Weitere Bildergalerien:

Undead

Impalement

Valkyrja

Marduk