Mass Worship: werden Lik im Februar und März 2022 auf der Tombs Of Misanthropy Tour 2022 unterstützen

Nach der Veröffentlichung des Titeltracks ihres kommenden Albums Portal Tombs, das am 4. Februar 2022 erscheinen soll, und zwei ausverkauften Shows als Support ihrer Labelkollegen Baest in Kopenhagen, kündigen Mass Worship an, Lik auf ihrer kommenden Tombs Of Misanthropy Tour 2022 im Februar und März zu unterstützen.

Mass Worship kommentiert:

„Wir sind unglaublich aufgeregt, dieses Biest von einer Tour zusammen mit unseren lieben Freunden von Lik anzukündigen! Dies wird die Release-Tour für unser kommendes Album Portal Tombs sein und wir hätten uns keine passendere Tour wünschen können, um diese neue Ära von Mass Worship zu beginnen.“

Mass Worship mit Lik

Tombs Of Misanthropy Tour 2022

09.03.22 (DE) Leipzig – Soltmann

10.03.22 (CZ) Prag – Modrá Vopice

11.03.22 (AT) Wien – Escape

12.03.22 (DE) Passau – Zauberberg

13.03.22 (AT) Dornbirn – Kulturcafé Schlachthaus

14.03.22 (CH) Martigny – Sunset Bar

15.03.22 (CH) Basel – Sommercasino

16.03.22 (BE) Deinze – Elpee

17.03.22 (NL) Niederlande – Groene Engel

18.03.22 (DE) Bochum – Rockpalast

19.03.22 (DE) Hamburg – Hafenklang

20.03.22 (DE) Göttingen – Freihafen EinsB

21.03.22 (DE) Hannover – Café Glocksee

22.03.22 (DE) München – Backstage

23.03.22 (DE) Stuttgart – JuHa West

24.03.22 (DE) Trier – Mergener Hof

25.03.22 (DE) Mainz – Schon Schön

26.03.22 (DE) Berlin – cassiopeia

27.03.22 (DE) Osnabrück – Bstard Club

Obwohl die Stockholmer Band Mass Worship einen Großteil der Jahre 2020-2021 mit dem Schreiben und Aufnehmen von neuem Material verbrachte, absolvierte sie eine äußerst erfolgreiche Tour als Support der polnischen Death Metal-Legenden Vader. In der Zwischenzeit sind Mass Worship bereit, ihren zweiten Longplayer zu veröffentlichen. Das am 4. Februar 2022 erscheinende Portal Tombs ist eine erschreckende, aber elektrisierende Erkundung der düsteren Tiefen der menschlichen Natur: eine monolithische Manifestation der musikalischen Kraft, die Mass Worship ausmacht. Inspiriert von Bands wie At The Gates, Mastodon und Meshuggah, könnten Mass Worship mit vielen Bands verglichen werden, aber irgendwie schmieden sie ihre musikalische Identität zu etwas außergewöhnlich Unverwechselbarem und Transzendentem, und das mit genug Selbstvertrauen und Überzeugung, um selbst die orthodoxesten Fans des Genres zu überzeugen.

Ihr könnt sie auch bei den folgenden Konzerten sehen:

06.11.21 (SE) Linköping – Die Krypta (w/Necrophobic)

29.12.21 (SE) Stockholm – Slaktkyrkan (w/ LIK)

08.-11.06.22 (SE) Sölvesborg – Sweden Rock

14.-16.07.22 (SE) Gävle – Gefle Metal Festival

Mass Worship – Line-Up:

Gustav Eriksson – Gitarre

Dadde Stark – Bass

Claes Nordin – Gesang

Fred Forsberg – Schlagzeug

Mass Worship online:

www.massworship.com

www.facebook.com/massworship