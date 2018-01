Der Krieg tobt weiter… Die Old School-Death Metaller MEMORIAM stehen kurz davor, ihr zweites Studioablum »The Silent Vigil« am 23. März 2018 über Nuclear Blast Records zu veröffentlichen. Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des Debütalbums »For The Fallen«, präsentiert die Band mit dem neuen Werk eine authentische, rohe Flut der Zerstörung im Zeichen der alten Schule des Death Metals.

Das beeindruckende Artwork der Platte wurde wieder von Dan Seagrave (BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION,…) geschaffen.

Die Band kommentiert das Cover-Artwork:

„Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Dan Seagrave für unser Debüt-Album, entschieden wir, ihn auch für unser nächstes Albumcover anzufragen.

Wir wollten unbedingt, dass Dan unser Cover entwirft, weil wir unglaublich beeindruckt von dem waren, was er bereits für andere Bands in den letzten Jahrzehnten geschaffen hatte. Außerdem hatte sich Scott schon von Anfang an zum Ziel gesetzt, irgendwann mit MEMORIAM zu erreichen, dass Dan Seagrave ein Albumcover für uns designt.

Dan schafft es, das typische Old School Death Metal-Feeling in seinen Albumcovern einzufangen, denn sie sind stets voller Details und versprühen eine ganz besondere Atmosphäre. Wir haben ihm unsere Vorstellungen für unser Debütalbum-Cover knapp geschildert und er hat einen wirklichen guten Job geleistet.

Dieses Mal haben wir ihn darum gebeten, etwas zu erschaffen, das die Geschichte des ersten Covers fortführt: Das Cover des ersten Albums zeigte einen Trauerzug, bei dem der Sarg des gefallenen Anführers über ein Schlachtfeld getragen wurde.

The Silent Vigil zeigt die nächste Phase dieser Reise, wenn der Sarg niedergelegt wurde und sich die Anhänger schweigend um ihn versammeln, so als wären sie die Terrakotta-Armee. Insgesamt wirkt das Cover schon beinahe feierlich, mit der verwüsteten Landschaft im Hintergrund und den ausgebrannten Wracks militärischer Hardware im Vordergrund.

Der Baum im Zentrum des Albumcovers ist ein Symbol für das Leben – das stets weitergeht.

Wir lieben Dan Seagrave’s Arbeit und sind sehr stolz, erneut ein Artwork von ihm als Albumcover nutzen zu dürfen.

Wir haben auch schon eine Idee für unser nächstes Albumcover und hoffen sehr, Dan wieder mit an Bord zu haben.“

The Silent Vigil – Tracklist:

1. Soulless Parasite

2. Nothing Remains

3. From the Flames

4. The Silent Vigil

5. Bleed The Same

6. As Bridges Burn

7. The New Dark Ages

8. No Known Grave

9. Weaponised Fear

MEMORIAM wurden hauptsächlich gegründet, um die Leere zu füllen, die nach dem tragischen Tod von Martin „Kiddie“ Kearns, Schlagzeuger von BOLT THROWER, im September 2015 entstanden ist. BOLT THROWER stellten alle Aktivitäten für absehbare Zeit hinten an, womit Karl Willetts die Möglichkeit gegeben wurde, ein neues Projekt mit Freunden zu entwickeln, das schon länger in Planung war. MEMORIAM sind eine Old School-Death Metal-Band, die den Standards früherer Bands folgt, mit denen die Bandmitglieder gespielt haben. Der musikalische Fokus liegt dabei auf Themen wie Tod, Verlust und Krieg. Die Bandmitglieder kamen ursprünglich zusammen, um Cover-Versionen von Songs zu spielen, die sie in ihrer Death Metal-Karriere beeinflusst haben. Allerdings zeigte sich bald, dass die neuen Songs, die sie schrieben, von überdurchschnittlicher Qualität waren.

MEMORIAM sind:

Karl Willetts – ex-BOLT THROWER | Gesang

Frank Healy – BENEDICTION, SACRILEGE | Bass

Andy Whale – ex-BOLT THROWER | Schlagzeug

Scott Fairfax – ex-LIFE DENIED, BENEDICTION (live) | Gitarre

