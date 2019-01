Metal Bash Open Air 2019

Bands: Pro Pain,Torment, Lonewolf, Syndemic, Devariem, Rabenwolf, Empiresfall, Krankheit, Surface, Taste Of Greed, Night Laser, Madhouse, Kneipenterroristen, Ukeboys, Mit ohne Strom, Breathing Punx, Without An Ace + 1. weitere Band

Datum: 04.05.2019

Ort: Neu Wulmstorf bei Hamburg, Schießsportanlage

