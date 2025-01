Midnight Vice: veröffentlichen Savatage-Coverversion + weitere neue Details zu selbst-betitelter Debüt-EP

Midnight Vice aus Tampa, Florida, haben neue Details zu ihrer selbstbetitelten Debüt-EP bekannt gegeben, die erstmals physisch als CD und Vinyl über ihren neuen Labelpartner ROAR veröffentlicht wird! Midnight Vice erscheint bei uns 28. März, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://midnightvice.rpm.link/midnighteppr

Midnight Vice, gegründet 2020, ist eine NWOTHM-Band (New Wave Of Traditional Heavy Metal), die aus den Tiefen der Underground-Metal-Szene stammend derzeit die internationale Metal-Welt erobert. Mit einem Sound, der den Legenden der Metal-Ära der 1980er-Jahre Tribut zollt, kombinieren sie messerscharfe Riffs, treibende Vocals und glühende Gitarrensoli, um einen Sound zu kreieren, der sowohl vertraut als auch frisch klingt. Die Band steht ganz im Zeichen von Denim und Leder, und ist stark von Bands wie Iron Maiden, Judas Priest, Savatage, Megadeth, Motörhead und vielen weiteren beeinflusst. Midnight Vice kombinieren geschickt ein Gefühl von Traditions-Heavy Metal mit moderner Energie, die das Herz eines jeden eingefleischten Metal-Fans mit Sicherheit höher schlagen lassen wird.

Aufgewachsen in Tampa, waren die Bandmitglieder stets vom Geist ihrer musikalischen Vorbilder umgeben. „Für die Band als Ganzes sind Crimson Glory und Savatage bei weitem die einflussreichsten lokalen Legenden. Wir sind auch große Death-Fans“, verrät Sänger Tyler Gray. Savatage zollt die Band sogar mit einer Coverversion ihres Speed-Metal-Klassikers White Witch aus dem Hall Of The Mountain King Album Tribut! „Da wir eine Heavy-Metal-Band aus Florida sind, fühlte es sich richtig an, einer Band zu huldigen, die Florida in Bezug auf amerikanischen Heavy Metal auf die Landkarte gebracht hat“, sagt der Sänger und fügt hinzu, dass Midnight-Vice-Gitarrist Sam Bean ebenfalls in Tarpon Springs, der Heimatstadt von Savatage, aufgewachsen ist.

Die Midnight Vice Coverversion von White Witch hört ihr ab sofort auf allen Streaming-Plattformen unter: https://midnightvice.rpm.link/wwsinglepr

In den letzten Jahren hat sich eine neue und junge Szene entwickelt, die ihre Liebe zum traditionellen 80er-Jahre-Metal entdeckt und teilt. Während sich zur ersten Welle Bands wie Skull Fist, Enforcer, Ram, Cauldron und White Wizzard zählen, schaffen es Midnight Vice zweifelsohne an die Spitze einer aktuellen, weiteren Bewegung. „Es ist absolut eine neue Szene. Es ist unglaublich, all diese neuen Bands auftauchen zu sehen. Ehrlich kommt man an den Punkt, an dem es schwer ist, mit all den Bands Schritt zu halten, die heutzutage auftauchen“, fügt Tyler hinzu. „Ich erinnere mich an die Glanzzeiten von Enforcer und Skull Fist, gefolgt von Bands wie Haunt, Riot City und Sabïre. Seitdem habe ich das Gefühl, dass es einfach eine Überladung mit neuen Bands gibt. Wir freuen uns, Teil einer so florierenden Bewegung zu sein.“

2023 veröffentlichten Midnight Vice ihre erste EP digital, welche am 28. März nun erstmals physisch bei ihrem neuen Label ROAR erscheinen wird, der Heimat von Grave Digger, Crematory und Saber, um nur einige zu nennen. „Wir lieben alle unsere Songs und sind sehr zuversichtlich in das Material, das wir bisher herausgebracht haben. Zum größten Teil ist die EP genau so geworden, wie wir es erwartet haben“, fasst der Sänger zusammen. „Heavy Metal ist eine unsterbliche Kraft, die inspiriert und stärkt. Midnight Vice möchten diese Kraft verkörpeern, und wir bleiben dem Geist dessen treu, was unsere Vorgänger geschaffen haben.“

Midnight Vice Tracklist:

1. Strike In The Night

2. Spellcaster

3. Excalibur

4. Baptized By Fire

5. Mysteria

6. Deliverance Of Steel

7. White Witch

Midnight Vice sind:

Tyler Gray – Gesang

Sam Bean – Gitarre, Backing vocals

Dennis O’Sullivan – Drums

Lakota Stafford – Bass

Midnight Vice online:

https://www.facebook.com/MidnightVice941

https://www.instagram.com/midnightviceofficial/

https://www.youtube.com/@MidnightViceOfficial