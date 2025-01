Mitochondrial Sun: schließt sich Inertial Music an; neues Album „Machine Dialectics“ für den 21.02.2025 angekündigt

Inertial Music freut sich, die Aufnahme von Mitochondrial Sun, das elektronische Musikprojekt von Niklas Sundin – dem ehemaligen Gitarristen der Grammy-prämierten schwedischen Metalband Dark Tranquillity – in seinen Roster bekannt zu geben. Das mit Spannung erwartete neue Album Machine Dialectics soll am 21. Februar 2025 erscheinen.

Nach der orchestralen Pracht des Debütalbums und der intensiven industriellen Blastbeat-Energie von Sju Pulsarer betritt Sundins drittes Werk unter dem Namen Mitochondrial Sun Neuland. Machine Dialectics ist eine karge, minimalistische Reise durch zehn experimentelle und verspielte Kompositionen. Mit Ohrwurmmelodien und warmen, Vintage-Sounds weckt das Album ein Gefühl von Nostalgie und Staunen, meisterhaft gestaltet mit Anders Lagerfors‘ analoger Expertise in den Nacksving Studios. Niklas Sundin gibt Einblicke in die kreative Ausrichtung des Albums: “Mit dem neuen Album wollte ich weg von den übertrieben filmischen und epischen Klanglandschaften der früheren Veröffentlichungen und stattdessen mehr Low-Fi-Gebiete erkunden. Die meisten Songs bestehen aus nur einer Handvoll Elementen, und es herrscht durchgehend ein Gefühl von Improvisation und Unvorhersehbarkeit, als würden wir die Musik in Echtzeit zum Leben erwachen hören. Die Melodien haben eine gewisse Naivität, und in gewisser Weise präsentiert Machine Dialectics eine „magische“ kindliche Vorstellung von der Erforschung des Weltraums – einfach, abenteuerlich und herrlich unbekümmert um kosmische Katastrophen und existenzielle Risiken. Die Musik ist immer noch instrumental, und wie üblich ziehe ich es vor, Konzepte und Ideen nur anzudeuten und es dem Hörer zu überlassen, das Werk zu interpretieren und die Lücken mit allem zu füllen, was seine eigene Fantasie heraufbeschwören kann.”

Im Einklang mit der zusammenhängenden Natur des Projekts betont Sundin, dass Machine Dialectics am besten in seiner Gesamtheit erlebt wird. Das Album ist als kontinuierliche Reise konzipiert, wobei jeder Titel wie ein Kapitel einer größeren Geschichte fungiert. Aus diesem Grund werden vor dem Album keine eigenständigen Singles veröffentlicht. Zwei Titel sind jedoch zum Streamen auf der Mitochondrial Sun Bandcamp-Seite und der Inertial Music-Website verfügbar, wobei im Teaser-Video zusätzliche Vorschauen zu sehen sind. Die Aufnahme von Mitochondrial Sun in die Inertial Music-Familie markiert sowohl für den Künstler als auch für das Label ein aufregendes Kapitel. Vorbestellungen für Machine Dialectics sind jetzt möglich.

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Deluxe LP Edition: Gelbes Vinyl mit einem OBI-Streifen, plus eine Bonus-7″ mit einem exklusiven Song, der niemals online veröffentlicht wird.

– Normale LP-Version: Gelbes Vinyl mit einem OBI-Streifen.

– Digipak-CD: Eine wunderschön gestaltete CD-Verpackung.

– Digital: Auf den wichtigsten Streaming-Plattformen und zum Download verfügbar.

Weitere Informationen findet ihr unter Mitochondrial Sun Bandcamp oder Inertial Music Webseite.

