Mob Rules: neues Live Album „Beast Over Europe“ erscheint am 13. September

Die norddeutsche Metal-Band Mob Rules hat am Freitag eine neue Live Single zum Song Ghost Of A Chance (live) aus dem kommenden Live Album Beast Over Europe veröffentlicht.

Der Song ist hier zu hören:

Beast Over Europe erscheint über SPV/Steamhammer am 13. September als CD DigiPak, Download und Stream: MobRules.lnk.to/BeastOverEurope

Das Album ist auch als spezielles Fan Package erhältlich. Limitiert auf 250 Exemplare beihaltet es folgendes:

CD Digipak Beast Over Europe inkl. 12 Seiten Booklet

+ Mob Rules 25 Jahre Jubiläums Tote Bag

+ Mob Rules 25 Jahre Jubiläums Patch (rund, ca. 13cm)

+ Beast Over Europe-Poster (DIN A3)

+ Einzigartiges, von der Band unterschriebenes Foto

+ Mob Rules Gitarren Plektrum

+ Mob Rules Bass Plektrum

+ 2 x zufällig ausgewählte, ultra rare CD Singles (von der Band ausgesucht)

Zu bekommen ist das Package exklusiv im Steamhammer Shop (http://shop.steamhammer.de/products/646007-mob-rules-beast-over-europe-preorder) und auf der Mob Rules Bandcamp Seite (https://mobrules.bandcamp.com/album/beast-over-europe).

Line Up:

Klaus Dirks – Vocals

– Vocals Florian Dyszbalis – Guitars

– Guitars Sven Lüdke – Guitars

– Guitars Jan Christian Halfbrodt – Keyboards

– Keyboards Markus Brinkmann – Bass

– Bass Nikolas Fritz – Drums

Mob Rules live 2019

12.09. Hamburg – Logo

13.09. Oldenburg – Cadillac

11.10. Weiher – Live Music Hall

12.10. Freising – Lindenkeller

09.11. Koblenz – Metal Ship

16.11. Nordenham – Jahnhalle

Touragentur: luckybob.de

