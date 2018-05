Mono Inc.: erobern China! Hamburger Kultband ab Herbst mit neuem Album „Welcome To Hell“ auch wieder auf Deutschland-Tour

Mono Inc. sind wieder da! Nach dem umjubelten Abschlusskonzert ihrer China-Tour (sechs Gigs in acht Tagen) im MAO-Livehouse, Beijing, landeten die vier Musiker heute wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Im Gepäck: 1.000 tolle Erinnerungen an eine Gastspielreise, die noch nicht allzu viele deutsche Rock Acts erleben konnten.

Alles zur China-Tour und zum kommenden neuen Album Welcome To Hell (VÖ: 27.07.18 via SPV) erfahrt ihr aus erster Hand im Juli bei geplanten Medientagen von Mono Inc. in Hamburg, Köln und München (mehr dazu bald)!

Im Herbst sind die Kultrocker dann auch wieder ausgiebig auf ihrer Headliner-Tour in Deutschland unterwegs!

Mono Inc. Welcome To Hell-Tour 2018

12.10. Rostock – M.A.U. Club

13.10. Bremen – Schlachthof

18.10. Kiel – Pumpe

19.10. Magdeburg – Factory

20.10. Dresden – Alter Schlachthof

26.10. Oberhausen – Turbinenhalle

27.10. Köln – Gloria

30.10. Erfurt – Stadtgarten

31.10. Frankfurt – Batschkapp

01.11. Würzburg – Posthalle

02.11. Nürnberg – Hirsch

03.11. München – Backstage

04.11. Saarbrucken – Garage

08.11. Karlsruhe – Substage

09.11. Pratteln – Z7

10.11. Stuttgart – Im Wizemann

15.11. Osnabrück – Rosenhof

16.11. Hannover – Musikzentrum

17.11. Leipzig – Haus Auensee

23.11. Berlin – Huxley

24.11. Hamburg – Markthalle

Support: Hell Boulevard

Ratten, überall Ratten. Der schwarze Tod kommt nach Hamburg.

Gnadenlos und über alle Stände erhaben brachte die Pest Leid, Tod und Verderben. Doch auch Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit, Widerstand unter den Machtlosen und unzählige Heldengeschichten brachte diese Zeit hervor. Der perfekte Nährboden für ein Mono Inc.-Album, das seinesgleichen sucht, doch in dieser Form noch nicht existierte. Welcome To Hell tauften die vier Hamburger ihr 10tes Werk, welches als Konzeptalbum mit Setting in der sehr dunklen Zeit des Mittelalters im 2-CD-Gewand daherkommt.

Auf der ersten CD walzen Mono Inc. in ihrer stilistisch einmaligen Dark-Rock-Manier alles weg, was sich ihnen in den Weg stellt. Nicht aber, ohne dabei ein Gefühlschaos anzurichten, dass von Erleichterung und Bestärkung bis hin zu Trauer, Ausweglosigkeit und Angst einfach jedem Hörer einen wohligen Schauer über den Rücken laufen lässt. Durchzogen von mittelalterlichen Elementen wird man von Mono Inc. in die Zeit der Pest versetzt, spürt die Verzweiflung, die sich in den Köpfen der Menschen damals einnistete und kommt trotzdem nicht umhin, sich an den Geschichten der Songs zu laben und immer und immer wieder auf Replay zu drücken. Die zweite CD –vielsagend und doch geheimnisvoll Welcome To Heaven getauft – verzaubert das geneigte Ohr durch eine wunderschöne und ruhige Instrumentierung. Die Songs der ersten CD werden hier im Stile eines Kammerorchesters neu interpretiert und die Kombination aus Klavier, Streichern und der einmaligen Stimme Martin Englers vermag es, ein völlig neues, intensives Gefühl für die Songs zu vermitteln. Im Gegensatz zu den Rocksongs der ersten CD vertieft man sich hier in die träumerische Poesie der Songs, welche die dichterische Schönheit von Unglück, Trauer und auch das Gefühl von Freiheit auf eine Weise darstellen kann, die man sich vorher nicht hätte ausdenken können. Mono Inc. machen mit dieser Platte klar, dass sie nirgendwo anders genannt werden können, als an der Spitze des Dark-Rock-Genres und die Erfolge der vorangegangenen Alben noch längst nicht die letzten waren.

Wie in der Geschichte Mono Inc.s zu erkennen ist, war der gesamte Werdegang der Band ein von Leidenschaft für die Musik getriebener Weg an die Spitze. Die Band formierte sich im Jahr 2000 aus Miky Mono, Martin Engler und Carl Fornia unter dem Namen Mono Inc., welche sich zuvor schon in den Bands Wild Thing und Mono 69 einen Namen in der Rockwelt machten. 2003 stieß der heutige Bassist Manuel Antoni noch hinzu und komplettierte die Band vorläufig, denn nach dem Ausstieg von Miky Mono 2006 und der darauffolgenden Umstrukturierung übernahm Martin Engler die Position am Mikrofon und Neuzugang Katha Mia nahm die Drumsticks in die Hand. Die Band war komplett und der Weg zum Erfolg geebnet.

Die ersten Alben verschafften Mono Inc. einen Namen in der schwarzen Szene und zeigten schon damals den unbändigen Arbeitseifer, mit dem die vier Bandmitglieder sich unablässig verbesserten und bekannter wurden. Als 2009 das Album Voices Of Doom erschien, hatten Mono Inc. ihren Namen bereits gefestigt und spielten Touren mit Subway To Sally und ASP, welche in ihrer durchweg positiven Resonanz dazu führten, dass sie 2010 als Support auf der Jubiläumstour von Unheilig auftreten konnten. Diese brachte der Band den großen Durchbruch, sie waren ab jetzt in Jedermanns Munde.

Zur gleichen Zeit erschütterte die Band allerdings eine schreckliche Nachricht, der ehemalige Sänger und gute Freund Miky Mono verunglückte bei einem Gleitschirm-Unfall im Oktober 2010.

Doch der Erfolg der Band stieg in immer weitere Höhen, das 2011 erschienene Album Viva Hades brachte der Band die erste Chartplatzierung, die darauffolgenden Alben, obwohl kontrovers diskutiert, schlugen nicht minder erfolgreich ein und den bisherigen Höhepunkt der Bandgeschichte lieferte das Album Together Till The End, welches im April 2017 erschien.

Das pompöse Konzeptalbum, auf dem hochkarätige Gäste wie VNV Nation, Tilo Wolff, Chris Harms und Joachim Witt zu hören sind, lieferte mit einem Charteinstieg auf Platz 6 und dem millionenfach gehörten Hit Children Of The Dark einen Meilenstein nach dem anderen, und etablierte wahre Hymnen für die gesamte schwarze Szene.

Nun, nach einer sehr kurzen Schaffenspause, warten Mono Inc. mit dem nächsten Album auf – Welcome To Hell, szenerisch im dunklen Mittelalter verortet, räumt jeden noch so kleinen Zweifel daran aus, ob Mono Inc. in die schwarze Szene gehören. Das Album liefert mit gewohnter, aber nicht minder beeindruckender Exzellenz ein Dark-Rock-Manifest ab, an dem es sich zukünftig zu messen gilt!

