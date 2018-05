Wie klingt es wohl, wenn eine Hardcore-Band Julien Baker covert? Eigentlich eine Frage, die, weil sie so abstrus ist, sich bis heute wahrscheinlich kaum jemand gestellt hat – und die The Devil Wears Prada nun trotzdem beantworten können: Die Chicagoer haben dem Song Sour Breath der Musikerin ihre persönliche Note verliehen.

Sänger Mike Hranica kommentiert:

„We were most flattered when Julien mentioned covering our songs back when. With that, we thought it would be interesting to cover one of hers. I suppose it sort of explains itself.“

Das Cover erscheint außerdem als auf 500 Stück limitierte 7-Inch-Vinyl. 300 Exemplare werden The Devil Wears Prada auf ihrer gemeinsamen Tour mit Parkway Drive dabei haben, die restlichen 200 sind hier erhältlich. Der Versand erfolgt in der zweiten Juli-Woche.

