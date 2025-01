Morax: Debütalbum „The Amulet“ erscheint via High Roller Records

High Roller Records kündigt stolz das Debütalbum der Norweger Morax mit dem Titel The Amulet an, das am 21. Februar 2025 auf CD, LP, MC und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Morax ist das Geistesprodukt von Remi A. Nygård, auch bekannt von den Thrashern Inculter, der alle Instrumente selbst bedient und alle Songs schreibt. 2023, auf dem Nachfolger des Mini-Albums Rites And Curses, bringt Remi alles von 70er Jahre Rock bis Thrash Metal ein, mit Mercyful Fate, King Diamond, frühen Judas Priest und Black Sabbath (hauptsächlich Dio-Ära) als Hauptinspirationen.

The Amulet ist ein erstklassiges Heavy-Metal-Album geworden, das viele verschiedene Ecken des Genres erkundet, immer mit einer Art bösem oder dunklem Rand.

Ein Visualizer-Video zur ersten Single A Thousand Names feierte hier Premiere:

Vorbestellmöglichkeiten: https://www.hrrecords.de/MORAX

The Amulet – Tracklist:

1. The Amulet

2. Belial Rising

3. A Thousand Names

4. Seven Pierced Hearts

5. Inverted Church

6. The Snake

7. Phantom Sleeper

8. The Descent

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Artwork: SoloMacello

Die CD-Version wird alle fünf Songs der Rites And Curses-EP als Bonustracks enthalten.

Morax online:

https://morax.bandcamp.com

https://www.facebook.com/morax6669/

https://www.instagram.com/moraxmoraxmorax/