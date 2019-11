Motorjesus: Kündigen erstes Livealbum „Live Resurrection“ an

Motorjesus werden ihre erste Live-Platte Live Resurrection am 14. Februar 2020 veröffentlichen!

Das Album ist im Zuge der 2018/2019-Tour zum letzten Album Race To Resurrection entstanden – genauer gesagt fanden die Aufnahmen bei den letzten beiden Konzerten statt – und bietet einen Querschnitt durch die bisherigen 15 Jahre von Motorjesus.

Hier gibt es die erste Single Tales From The Wrecking Ball (Live): https://fanlink.to/TFTWB_Live

Tracklist – Live Resurrection

01 Intro

02 Tales From The Wrecking Ball

03 Motor Discipline

04 King Collider

05 The Dead Army

06 Karate Interlude

07 Fist Of The Dragon

08 Fuel The Warmachine

09 Re-Ignite

10 King Of The Dead End Road

11 Back In The Action Car

12 Destroyer

13 The Damage

14 The Howling

15 Return Of The Demons

16 A New War

17 Motorjesus

18 Dirty Pounding Gasoline

19 Outro