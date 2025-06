Mugshot: veröffentlichen lang erwartetes zweites Album „All The Devils Are Here“

Die Metalcore/Hardcore-Band Mugshot aus San Jose hat endlich ihr mit Spannung erwartetes zweites Album All The Devils Are Here bei Pure Noise Records veröffentlicht. Das erste Album der Band seit fast einem Jahrzehnt markiert einen Neuanfang für das wilde Vierergespann, das eines der am meisten erwarteten Comebacks des Genres feiert. Das verheerend schwere Album wurde von Randy Leboeuf produziert und enthält 12 erdrückende Tracks, die die Grenzen zwischen Metal und Hardcore in einem gewaltigen Sturm des unerbittlichen Chaos verschwimmen lassen.

Die Band kommentiert das Album mit den Worten:

„Dieses Album ist das kollaborativste, das wir als Band je gemacht haben, jeder hatte einen großen Anteil an der Entstehung, sei es musikalisch, textlich oder beides. Es ist auch das erste Album, das wir nicht selbst produziert haben, und Randy Leboeuf an Bord zu haben, war von unschätzbarem Wert, er fühlte sich wirklich wie ein fünftes Mitglied an. Textlich ist es das persönlichste und angepissteste, das wir je gemacht haben, und wir denken, dass sich jeder mit vielen Tracks auf dieser Platte identifizieren kann.“

Zudem läuten Mugshot ihre Herrschaft über den West Coast Metalcore mit der Veröffentlichung des Albums und einem neuen Video zum Titeltrack All The Devils Are Here ein.

Über Mugshot:

Während die meisten Heavy-Bands im Laufe ihres Lebens und ihrer Karriere ruhiger werden – wenn auch nur ein bisschen -, sind Mugshot nicht die meisten Heavy-Bands. Knapp ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung ihres gefeierten Debüts Dull Boy (2016) meldet sich die vierköpfige Band aus San Jose, Kalifornien, mit All The Devils Are Here zurück. Das zweite Studioalbum der Metalcore-/Hardcore-Band (und das erste für Pure Noise) zeigt gleich zu Beginn mit dem Opener Die In Fear, dass Mugshot hier sowohl musikalisch als auch thematisch extrem und brutal sind.

Das sollte nicht wirklich eine Überraschung sein. Zumindest nicht für jeden, der ihre 2023er EP und ihr Debütalbum Cold Will von Pure Noise gehört hat. Die perfekte Wiedereinführung der Band – Sänger Ringo Waterman, Gitarrist Michael Demko, Schlagzeuger Connor Haines und Bassist Ciro Abraham – war der perfekte Appetizer für die 12 intensiven und gewalttätigen Songs, aus denen diese Platte besteht.

Während Cold Will eine Reihe von Songs enthielt, die den Missbrauch von Macht und Autorität aus einem eher politischen Blickwinkel heraus thematisierten, appellieren die Songs auf All The Devils Are Here eher an persönliche menschliche Gefühle. Diese Songs sind also kein Aufruf zu den Waffen, sondern handeln von den Folgen und Auswirkungen äußerer Kräfte auf das Leben der Menschen.

Aufgenommen in New Jersey mit Produzent/Engineer Randy Leboeuf (Kublai Kahn, The Acacia Strain, Gideon, Bad Omens – und nicht einer der Leute, die die Band dazu bringen, sich die Haare auszureißen), ist es die erste Mugshot-Platte, die nicht komplett von Haines produziert wurde. Das führte zu einer neuen Energie im Studio, die beim Hören der Songs fast greifbar ist. Außerdem hat sich Waterman, der 2023 zur Band stieß, voll und ganz in seine Rolle als Sänger eingelebt. Auch wenn All The Devils Are Here keine völlig neue Ära für die Band darstellt, so ist es doch eine Fortsetzung dessen, was Haines als „neuen Vibe, neue Energie und neue Präsenz“ bezeichnet, die die Band seit Watermans Beitritt umgibt und vorantreibt.