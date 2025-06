Ton Steine Scherben: Ausstellung und Rockpalast-Veröffentlichung zum Rio-Reiser-Jubiläum 2025

Wilhelmshaven wird im Sommer 2025 zum Zentrum einer musikalischen und politischen Zeitreise: Mit einer umfassenden Ausstellung und der Neuveröffentlichung ihres legendären Rockpalast-Auftritts feiern Ton Steine Scherben das Erbe einer der einflussreichsten Bands der deutschen Musikgeschichte – passend zum 75. Geburtstag von Frontmann Rio Reiser.

Unter dem Titel Wenn Die Nacht Am Tiefsten – Ton Steine Scherben In Ihrer Zeit wird die viel beachtete Ausstellung, die 2021 erstmals in Berlin zu sehen war, ab Sommer 2025 im Küstenmuseum Wilhelmshaven neu inszeniert. Sie beleuchtet das musikalische, politische und gesellschaftliche Wirken der Scherben – mit Fotografien, Zeitdokumenten, Installationen und Stimmen von Weggefährtinnen und Zeitzeuginnen.

Ein besonderes Highlight ist die Open-Air-Fotoinstallation auf dem Gotthilf-Hagen-Platz, kuratiert von John Colton. Großformatige Bilder renommierter Fotograf*innen wie Jutta Matthess, Rita Kohmann, Günter Zint und Astrid Proll zeigen die Band inmitten der Umbrüche der 60er bis 80er Jahre – ein eindrucksvolles visuelles Zeitzeugnis zwischen Protest, Poesie und Rebellion.

Am 19.07.2025 wird es dann auch musikalisch laut: Ton Steine Scherben spielen im Wilhelmshavener Pumpwerk ein Gedenkkonzert für die verstorbenen Bandmitglieder Rio Reiser und RPS Lanrue. Die Originalmitglieder Kai Sichtermann, Nikel Pallat, Funky K. Götzner und Marius del Mestre stehen gemeinsam mit Sängerin Birte Volta auf der Bühne und lassen den Geist der Scherben in einem einmaligen Live-Abend wieder aufleben.

Parallel erscheint am 18.07.2025 ein musikalischer Schatz: Der legendäre Rockpalast-Auftritt vom 13.02.1982 aus der Hamburger Markthalle wird erstmals in einer Doppel-CD/DVD-Box veröffentlicht. Die Aufzeichnung markiert einen Meilenstein in der Bandgeschichte – der lang ersehnte TV-Moment für die Scherben, damals wie heute unvergessen: „Tschörmen Telewischn praudli prisents – Ton Steine Scherben!!“

Die Veröffentlichung enthält neben dem vollständigen Konzert auch die 45-minütige Dokumentation Scherben Tempo 82 sowie exklusives Bildmaterial. Die Linernotes steuerte Marius del Mestre bei, der resümiert: „Man kann sagen, wir ließen die Lieder für sich sprechen. Das taten sie – und sie tun es heute noch.“

Ton Steine Scherben sind zurück – politisch, laut und bewegend wie eh und je.