MyGrain: unterschreiben bei Reaper Entertainment Europe

Reaper Entertainment Europe verkünden mit Stolz, die finnischen Melodic-Death-Heroes MyGrain unter Vertrag genommen zu haben!

MyGrain formierten sich im Sommer 2004 aus der ehemaligen New Science Band und verschrieben sich dem harten und melodischen Metal. Mit dem Debütalbum Orbit Dance präsentierte man im Jahr 2006 der Welt modernen Melodic-Death-Metal mit nordisch-amerikanischen Einflüssen, welcher seinesgleichen sucht.

Das zweite Album Signs Of Existence wurde im Februar 2008 veröffentlicht und offenbarte die Weiterentwicklung vom harten und melodischen Sound zu einem originelleren, tieferen und weitaus selbstbewussteren Stil. Die Band fand ihre eigene Nische und definierte mit ihrem gleichnamigen dritten Album Space Metal ihr eigenes Genre.

Das vierte Album Planetary Breathing der Gruppe kam am 27. September 2013 in die Regale. Es wurde im August und September 2012 in den Sound Supreme Studios mit Janne Saksa aufgenommen, der bereits auf den ersten beiden Alben mit der Band gearbeitet hat. Mix und Mastering hat das schwedische Mastermind Dan Swanö übernommen.

Nach den vier Studioalben der Band und einer ausgedehnten Tournee, hat die Band im Jahr 2015 beschlossen eine Pause von unbestimmter Dauer einzulegen. Während dieser Zeit war unklar, ob die Band sich reaktivieren würde oder nicht. Im Herbst/Winter 2018 meldete sich die Band dann aber mit einer digitalen EP namens III eindrucksvoll zurück.

MyGrain’s Reise in die neue Ära geht nun noch weiter, da sie einen weltweiten Plattenvertrag mit Reaper Entertainment Europe abgeschlossen haben. Mit neuer Rückendeckung sind MyGrain bereit, die Welt wieder zu erobern. Das fünfte Album der Band wird mit dem bekannten Mastermind Juho Räihä im Soundspiral Studio aufgenommen und soll im Laufe des Jahres 2020 sein Tageslicht erblicken.

Die Band kommentiert:

„Wir sind extrem happy über das signing mit Reaper Entertainment Europe. Im Moment haben wir einen enormen drive in der Band und wir sind sicher, dass wir unsere bis dato beste Arbeit abliefern werden. Wir sind begeistert zu sehen wo uns diese neue Zusammenarbeit hinbringen wird – nicht zu vergessen die Liveshows, die folgen werden! Gebt acht, MyGrain album #5 kommt auf Euch zu und wird Euch umhauen!“

Greg von Reaper fügt hinzu:

„Hammer! Ich höre die Band schon seit über 10 Jahren und mehr als alles andere bin ich ein Fan, deshalb kann ich nur sagen – was für eine Ehre MyGrain an Bord begrüßen zu dürfen! Ein Traum geht in Erfüllung und wir sind alle sehr gespannt auf das kommende Meisterwerk!“

Das neue Album soll 2020 veröffentlicht werden. Mehr Infos dazu gibt es in Kürze – seid gespannt!

MyGrain sind:

Tuomas „Tommy“ Tuovinen – Vocals

Teemu Ylämäki – Gitarre

Joni Lahdenkauppi – Gitarre

Jonas Kuhlberg – Bass

Janne Mikael Manninen – Drums

MyGrain online:

Instagram: https://www.instagram.com/mygrainofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/MyGrain

Twitter: https://twitter.com/mygrain1

YouTube: https://www.youtube.com/user/OfficialMyGrain