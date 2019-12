Lil Lotus: neu bei Epitaph

Epitaph Records verkündet mit Lil Lotus das neuste Signing!

Im Zuge dessen veröffentlicht der Singer/Songwriter/Emo-Rapper seine neue Single Never Get Away inkl. Videoclip.

Mit seiner 2017 erschienenen EP Body Bag wurde Lil Lotus zu einem Pioneer des Emo Rap Genres.

“Hip-hop and punk were born around the same time and I’ve been a fan of both genres since the 80s. The music of Lil Lotus brings these beloved countercultures together in an authentic way.”, so Epitaph Label Gründer Brett Gurewitz zu Lil Lotus Musik.

Zwischen Pop-Punk Melodien, Rap Beats und bekenntnishaften Worten beschäftigt sich die neue Single Never Get Away mit der Herausforderung, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, mit Schmerzen, Entzug und Nüchternheit.

“Once I got sober, I realized a lot of the problems I was dealing with when I was coping with drugs were surfacing even more, I felt like I could never get away. Dealing with anxiety and relationships magnified everything.”, teilt der Künstler zu den Hintergründen seines Songs, der nur den Anfang seiner Rückkehr in eine Szene markiert, in dessen Gründung er selbst eine große Rolle gespielt hat.

Zu Zeit arbeitet Lil Lotus an weiterer Musik, deren Veröffentlichung für 2020 geplant ist.

