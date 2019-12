Babymetal: kündigen Rock Am Ring / Rock Im Park Performances an

Die japanische Metal-Band Babymetal veröffentlichte vor geringer Zeit ihr drittes Studioalbum Metal Galaxy über earMUSIC.

Gerade kündigte die Band ihre Teilnahme bei den Kult-Festivals Rock Am Ring & Rock Im Park an. Das japanische Metal-Phänomen rückt damit in die Reihe von weiteren, großartigen Metal- und Rockacts, die bereits auf dem Festival vertreten waren.

5-7 Juni, 2020 Rock Am Ring | Nürburgring / Nürburg – www.rock-am-ring.com

5-7 Juni, 2020 Rock Im Park | Zeppelinfeld / Nürnberg – www.rock-im-park.com

Tickets gibt es hier:

www.rock-am-ring.com/tickets

www.rock-im-park.com/tickets

Das Album, das im Babymetal Universum spielt, handelt von einer tragischen Odyssee, die ihnen vom Fox God auferlegt wurde. Jeder Song bringt sie ihrem gewünschten Ziel näher, beginnend mit den bereits veröffentlichten Singles Distortion, Starlight, Elevator Girl, PA PA YA!! featuring Thai rapper F. Hero, Shanti, Shanti, Shanti und nun gefolgt durch das komplette Album. Zusätzlich vertreten auf dem Album sind auch der Sänger Joakim Brodén von Sabaton, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, die Gitarristen Tim Henson und Scott LePage von Polyphia und der japanische Gitarrist Tak Matsumoto von B’z.

In den drei Jahren seit ihrer letzten Album Veröffentlichung Metal Resistance 2016 hat die Band mit hunderten Millionen Audio-Streams und fast einer Milliarde YouTube-Views weltweit eine fantastische Erfolgsgeschichte geschrieben. Sie spielten zwei Nächte im ausverkauften Tokyo Dome vor insgesamt 110.000 Zuschauern, unterstützten die Red Hot Chili Peppers auf ihrer UK / US Tour und belegten zusätzliche Support Slots bei Metallica in Südkorea und Guns n’ Roses in Japan.

Das brandneue Album Metal Galaxy ist hier erhältlich: https://babymetal.lnk.to/MetalGalaxy

Die bisher veröffentlichten Videos:

Shanti Shanti Shanti (Official): https://youtu.be/gQnG_T7kbtY

PA PA YA!! (feat. F.Hero) (Official): https://youtu.be/oO7Y8NsnkRg

Elevator Girl [English ver.] (Official Live Music Video): https://youtu.be/Q48bwxyqVpQ

Distortion (Official): https://youtu.be/1ce456Nnkt8

Starlight (Official): https://youtu.be/hPVx7IazcEw

