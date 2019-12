Bang Your Head!!!: die Bescherung geht weiter

Hallo Freunde,

wir hoffen, Ihr hattet einen schönen Heiligabend. Die Bescherung geht allerdings heute weiter, denn auch wir haben noch einmal etwas für Euch: Die nächste Band für unsere Jubiläumsparty in Balingen steht fest, und sie bringt obendrein ein ganz besonderes Show-Set mit.

Nun, da nur noch wenige Acts ausstehen, endet auch unsere Frühbucheraktion: Nur noch bis zum 31. Dezember erhaltet Ihr Eure Bang Your Head!!!-Festivaltickets zum Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Die Gratis-Shirts sind nun nahezu komplett vergriffen. Ihr erhaltet bis zum 31. Dezember daher auf Wunsch die Alternativ-Prämien wie unten beschrieben.

Eine andere tolle Aktion beginnt hingegen heute erst:

Ab sofort und bis zum 6. Januar erhaltet Ihr ALLE Aktionsartikel unserer zurückliegenden Vorweihnachts-Sale-Wochen noch einmal reduziert zum sagenhaften Preis von je 5.- Euro!

Hier findet Ihr alle Girlies, T-Shirts und Kid’s Wear Artikel, die in besagtem Zeitraum zum Aktionspreis zu haben sind.

Wie üblich bitte beachten: Die Angebote gelten nur solange Vorrat reicht. Den Aktionspreis erhalten grundsätzlich nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Es erübrigt sich, Phil Campbell näher vorzustellen: Über 30 Jahre lang verbrachte der ehemalige Motörhead-Gitarrist an der Seite der verstorbenen Legende Lemmy Kilmister. Phil Campbell & The Bastard Sons ist quasi sein Familienunternehmen, das er gemeinsam mit seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla sowie dem walisischen Sänger Neil Starr ins Leben gerufen hat.

Als sich Motörhead 2015 nach dem Tode ihrer Frontikone auflösten, rückte das damalige Projekt in den Mittelpunkt von Campbells Schaffen und wurde zu einer festen und umtriebigen Band, die seither nicht nur eigene Songs aufnimmt und höchst erfolgreich auf die Bühnen der Welt bringt, sondern auch immer wieder einmal mit speziellen Motörhead-Sets das Gedenken an Lemmy und sein Lebenswerk ehrt.

Eine solche Show erwartet Euch nächsten Sommer nun auch in Balingen, denn Phil Campbell And The Bastard Sons kommen mit den bekanntesten und populärsten Motörhead-Stücken zum Bang Your Head!!! 2020. Ein absolut passender Soundtrack zu unserer großen Geburtstagsfeier, nicht wahr?

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon * Ace Frehley * Hardcore Superstar * Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Tankard * Benediction * The Iron Maidens * Kissin‘ Dynamite * Riot V

Rage * Night Demon * Anthem * Onslaught * Legion Of The Damned

Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis * Heathen

Memoriam * Angelus Apatrida * Suicidal Angels * Atlantean Kodex

Fifth Angel * Midnight * Skull Fist * Winterstorm

Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle) oder Girlie dazu und obendrein auf Wunsch den Bang Your Head!!! Jahresplaner (muss bei der Bestellung vermerkt werden).

Da diese aber nahezu komplett vergriffen sind, bieten wir allen, die ihre Wunschgröße nicht mehr abbekommen, eine dieser beiden Alternativen zur Wahl:

– auf Wunsch ein Shirt aus einem Teil der Bang Your Head!!!-Kollektion (z.B. mit einem der Merchmotive des Jahres 2019)

– oder auf Wunsch ein Warengutschein in Höhe von 10,- Euro für unseren Online-Shop

Sofern also Eure Wunschgröße nicht mehr vorrätig sein sollte, kontaktieren wir Euch nach Bestellungseingang und bitten Euch uns mitzuteilen, welche der beiden Alternativprämien Ihr in Anspruch nehmen wollt. Je zeitiger Ihr bestellt, umso größer jedoch die Chance, dass Ihr noch eins der aktuellen Gratisshirts nach Wunsch abbekommt.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

Juli- 2. August 2020

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar – bereits bestätigte Acts:Suzi Quatro * Cinderella’s Tom Keifer * Sweet

Ratt * Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest

Tyketto * The New Roses * Eclipse * Dare Weitere Bestätigungen in Kürze. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.deerhältlich – derzeit noch zum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.