MyGrain: veröffentlichen „V“ am 02.10.

MyGrain sind endlich zurück! Und diesmal, mit einem weltweiten Plattenvertrag bei Reaper Entertainment Europe, geht ihre Reise in die neue Ära noch weiter. Das neue Studioalbum V wurde mit dem bekannten Mastermind Juho Räihä in den Soundspiral Audio Studios aufgenommen und wird am 2. Oktober 2020 das Licht der Welt erblicken.

MyGrain enthüllen nun zudem das atemberaubende neue Cover-Artwork.

Die Band erklärt:

„Howdydiddlydildo Folks!

MyGrain sind stolz, endlich das Cover-Artwork des lang erwarteten fünften Albums zu enthüllen, daher der Name V. Dieses Mal haben wir uns für eine nicht so offensichtliche Illustration entschieden, da das berühmte MyGrain-Logo auch in seiner Abwesenheit glänzt. Das Artwork selbst ist einfacher/eingängiger, als bei allen unseren früheren Alben, was unserer Meinung nach auch die Musik auf der Platte gut widerspiegelt: Mehr auf den Punkt und gleichzeitig etwas mehr Muskeln. Auch das Feuer und die Leidenschaft, die wir immer noch für das Musizieren empfinden, zeigt sich buchstäblich in der Illustration selbst. Wir hoffen, dass es den Fans auf der ganzen Welt genauso viel Spaß macht, wie uns, und wir können es kaum erwarten, dass ihr das Album hören könnt.

– MyGrainiacs“

Dieses Melodic Death Metal Meisterwerk erscheint als CD und Digital. Es ist das bisher stärkste MyGrain Album.

Mehr Infos gibt es in Kürze – seid gespannt!

MyGrain sind:

Tuomas „Tommy“ Tuovinen – Gesang

Teemu Ylämäki – Gitarre

Joni Lahdenkauppi – Gitarre

Jonas Kuhlberg – Bass

Janne Mikael Manninen – Schlagzeug

