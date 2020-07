Korpiklaani: Live Video Premiere vom Masters Of Rock

Die Folk Metal Superstars Korpiklaani veröffentlichten ihr neues Live Video vom Masters Of Rock Festival. Die Show wurde 2016 dort aufgezeichnet und beweist einmal mehr die geballte Live Energie von Korpiklaani.

Überzeugt euch selbst mit diesem Video:

Die Band sagt dazu:

„Seitdem Sami zu uns gestoßen ist, haben wir oft darüber gescherzt, dass Sami während einer Show nach dem ersten Song von der Bühne laufen und dann sein Zwillingsbruder auf der anderen Seite wieder auf die Bühne kommen könnte in komplett anderen Klamotten. Als wir dann vom Masters Of Rock für eine Special Show angefragt wurden, war das natürlich unsere erste Idee. Nach einigen Drinks dachten wir außerdem darüber nach, mit Tero Hyväluoma zusätzlich zu Tuomas unsere Folk Abteilung zu verstärken. Wie viele von euch wissen, ist Tero in den letzten Jahren schon oft für Tuomas eingesprungen, leider ist ähnliches aus verschiedenen Gründen für Toni (Sami’s Bruder) nicht möglich. Wir haben es bisher nicht hinbekommen, unseren witzigen Plan umzusetzen, aber dennoch war es wirklich eine sehr besondere und einzigartige Show. Wir hatten eine Menge Spaß, genau wie die Fans, ebenso unsere Freunde und auch die Promoter des Masters Of Rock, die uns direkt für eine weitere Special Show für 2018 gebucht haben! Erneut hat Jonne alles gemixt. Wir hoffen, dass es euch genauso gefällt wie uns.“

Wie bereits angekündigt, hat die Band schon einige neue Videos und Livestreams veröffentlich in den letzten Wochen. Bleibt dran, denn in Kürze folgt eine weitere besondere Korpiklaani Ankündigung!

Holt euch hier Kulkija und mehr: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani

Seht euch Korpiklaanis Show auf dem Masters Of Rock 2014 an: youtu.be/qfGDrPNZLuk

Neue Korpiklaani Singles:

Jägermeister Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=cOmC-cLPYsU

Land Of A Thousand Drinks Official Lyric Video: https://www.youtube.com/watch?v=3fSRhS-UYCo

Hört euch verschiedene Versionen von Beer Beer an:

Beer Beer [feat. Christopher Bowes | Alestorm]: https://youtu.be/gIbKSxD5pmQ

Kaljaa [feat. Vesku Jokinen | Klamydia]: https://youtu.be/w94bc2xdIw4

Øl Øl [feat. Trollfest]: https://youtu.be/9ghS5ITdT8c

Bier Bier [feat. Gerre | Tankard ]: https://youtu.be/r-S4XNOwr_Y

Bír Bír [feat. Fleret]: https://youtu.be/rUgN5C_7gsM

Pivo Pivo [Meri Tadic | Irij]: https://youtu.be/c7WfANuCCAk

Beer Kill Kill [feat. Steve ‚Zetro‘ Souza | Exodus]: https://youtu.be/8Hp-e2LqHTs

Birra Birra [feat. Emilio Souto | Skiltron]: https://youtu.be/0dAVmyq717I

Pivo Pivo [feat. Milan I Achsar]: https://youtu.be/fNYpLR2Ep6I

Bier Bier [Heidevolk]: https://youtu.be/hEmrCobW0b4

Bira Bira [feat. Jesper Anastasiadias | Turisas]: https://youtu.be/2ECosYPUDZM

Shai ‘Shai [feat. Nytt Land]: https://youtu.be/1jNSvulvQT0

Pivo Pivo [feat. Troll Bends Fir]: https://youtu.be/-aSBNH04TSc

Mehr zu Kulkija:

Kotikonnut Official Lyric Video: https://youtu.be/bh4qirl96uU

Harmaja Official Video: https://youtu.be/VVntXX7ovs0

Henkselipoika Official Video: https://youtu.be/wYVPHcT1CsA

Aallon Alla Official Lyric Video: https://youtu.be/iQC8mGzr6Xs

Kuin Korpi Nukkuva Official Lyric Video: https://youtu.be/Gw9FGM62iQI

