Naryan: veröffentlichen neue Single „A Place Where Even Angels Lose Faith”

Die finnischen Progressive-Rocker Naryan haben ihre neue Single mit dem Titel A Place Where Even Angels Lose Faith veröffentlicht. Das Lied bricht ein anderthalb Jahre dauerndes Schweigen und stellt die neuen Mitglieder Jarno Forsman und Henriina Marin am Bass bzw. an der Violine vor. Es gewinnt auch die progressive Ader zurück, die die Band in der Single History von 2021 zugunsten der Melancholie weggelassen hatte.

Mit A Place Where Even Angels Lose Faith haben wir einen satten Sound, bei dem Gitarren, Keyboard und Violine in einer wunderbaren und raffinierten Verflechtung miteinander kommunizieren. Vor allem finden wir die majestätische Leistung von Tommi Niemi am Mikrofon, der mit hohen Tönen und einer großartigen Beherrschung seiner Stimme Emotionen hervorrufen kann. Der Song, der mit der Proggy-Seite der Band flirtet, behält immer noch die Eckpfeiler von Naryans Sound bei – Schönheit, Trostlosigkeit und Melancholie – und bringt das Beste des Melancholic Rock aus tiefstem Inneren.

A Place Where Even Angels Lose Faith wurde von Tommi Tanhuanpää komponiert, der sich auch um die Texte kümmerte. Produktion von Lauri Kovero und Naryan. Aufnahme und Mischung von Mikko Marjamäki (Digitall Berryhill). Mastering von Glenn Thomas (iTunes Audio). Bandfotos von Jari Timonen.

Naryan sind:

Tommi Niemi – Gesang

Lauri Kovero – Gitarre

Raino Ketola – Gitarre

Tommi Tanhuanpää – Schlagzeug

Jarno Forsman – Bass

Linda Kuoppala – Keyboards

Henriina Marin – Violine

