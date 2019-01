Creative-Eclipse freuen sich das neue Album Pantophobie, des französischen polyrhythmischen Noise/ Math-Rock Vierers Ni mit einer ersten Video Premiere zum Track Heliophobie über das Deaf Forever Magazin vorzustellen!

Pantophobie erscheint am 01. März über Dur et Doux, dem Label für anspruchsvolle Experimentalmusik (Chromb!, PinioL, PoiL, Saint Sadrill…)

Ni – Heliophobie (official video): https://youtu.be/X0MzQuGnP4Q

Die Band kommentiert das Video zu Heliophobie wie folgt: „An einem dunklen Ort, an dem die Arbeiter immer wieder kleinste Lücken schließen, um ein Eindringen der natürlichen Lichtstrahlen zu verhindern, bereitet sich ein junger Schweißer – irgendwie nostalgisch über die Welt oben, den Himmel, das Meer und die Luft – auf eine gefährliche Mission in den Eingeweiden der Erde vor.“

Unten die vollen Album Infos und der Presse Download. Bitte berücksichtigt das Album bei Euren Reviews + Playlisten. Wir haben auch CDs. Bitte verbreitet auch die Tourdaten. Besten Dank!