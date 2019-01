Das Vainstream Rockfest findet auch im 14. Jahr seines Bestehens auf dem bei Fans und Bands beliebten Gelände im Münsteraner Hafen statt und bietet Rockfans im kommenden Sommer das Beste aus Punk, Hardcore und Metal auf drei Open Air-Bühnen und einer Indoor-Stage. Die ersten Ankündigungswellen spülten mit den Donots, Flogging Molly, Feine Sahne Fischfilet und Trivium die Hochkaräter gleich paketweise an Land und beherbergten kurz vor Weihnachten mit u.a. Beartooth, Neaera, Eskimo Callboy, Our Last Night & Skinny Lister weitere Bands, die klar zu den angesagtesten Rockacts dieser Tage zählen.

Nun folgten mit den Dropkick Murphys und den Architects weitere Top-Acts aus der Sperrspitze in Sachen Punkrock und Metal und bilden damit die perfekte Abrundung für DAS Festival-Billing 2019!

Das überaus gelungene Line-Up findet auch in diesem Jahr wieder größten Anklang bei allen Fans von nah und fern. So konnten die Veranstalter bereits sechs Monate im Voraus schon mehr als die Hälfte aller Tickets verkaufen und verbuchen damit einen weiteren Rekord in der Geschichte des Münsteraner Ein-Tages-Festivals.

HARMS WAY • MANTAR • NEAERA • OUR LAST NIGHT • RISE OF THE NORTHSTAR • SKINNY LISTER • STATE CHAMPS • TURNSTILE • TRIVIUM • WATCH OUT STAMPEDE • WHITECHAPEL & MANY MORE…..

ADAM ANGST • ARCHITECTS • AS IT IS • BAD OMENS • BEARTOOTH • CANE HILL • DONOTS, DROPKICK MURPHYS • ESKIMO CALLBOY • FEINE SAHNE FISCHFILET • FLOGGING MOLLY • HAKEN

29.06.2019 Münster, Am Hawerkamp

Kommentare

Kommentare