Die deutschen Alternative Rock Newcomer Breathe Atlantis veröffentlichen heute ihr brandneues Album Soulmade und das Musikvideo zu Everyone Else!

Kauft und/oder streamt euch das Album Soulmade hier vor: https://BreatheAtlantis.lnk.to/Soulmade

Schaut euch das neue Musikvideo zu ‚Everyone Else‘ hier an: https://youtu.be/JeCp-78cjI4

Nico Schiesewitz (Gesang): „Ich glaube, dass jeder Mal an einem Punkt angelangt ist, an dem er sich gefragt, wieso es immer einen selbst so schwer trifft – bei so vielen Leuten auf dieser Welt. Aber darauf kommt es garnicht an. Du musst es durch diese dunkle Zeit schaffen, denn am Ende dreht sich immer alles zum besten. Solange Du liebst was Du tust und Dich ins Zeug legst, ist es der richtige Weg.“

Kommentare

Kommentare