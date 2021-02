Nightfyre: geben EP-Release für „Shattered Lands“ bekannt

Nightfyre melden sich mit ihrer neuen EP Shattered Lands und fünf neuen Stücken kraftvoll zurück – ganz im oldschooligen 12“ EP-Format und auf 45 RPM gepresst, knallen die drei in gewohnter Spielfreude abermals ihre Signature-Licks raus, dass keine NWOBHM-Wünsche offenbleiben. David Cruz, der portugiesische Hetfield, lässt in bester 80s Manier die Refrains röhren. Catchy Leads sind natürlich auch wieder am Start… Insgesamt eine schöne Packung 80s Metal. Corona-„Funfact“: da zur Zeit von Covid Studiobesuche Tabu waren, hat die Band kurzerhand ihre Fans den Refrain von Lady In Black per Messenger-Nachricht einsingen lassen und dann im Nachgang in den Song gemischt.

Die EP wird via This Charming Man Records am 23. April 2021 veröffentlicht.

Tracklist:

Intro II Far From Home Lady In Black Shattered Lands Haunted By Fyre

Quelle: CZ! Promotions