Nocontent: mehr Distortion ist fast nicht möglich

Die kommende Single Self Contagious der UK-Rocker von Nocontent ist in den Startlöchern. Mit Verzerrer auf 200% startet die aus London stammende Truppe jetzt mit voller Fahrt aus dem Lockdown der letzten 18 Monate.

Die Band zur Situation: „After staying at home for more than a year, daily bombarded like in a war by scaring data and news and announcements, we simply couldn’t take it anymore and we reacted. We wanted to see the reality of things and not to be force fed all the s**t people wanted us to believe. This is an open act of rebellion, a loud concentrate of anger and frustration.„