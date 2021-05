Oceanhoarse: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „Reaching Skywards“

Die in Helsinki ansässige Heavy Fucking Metal (Patent angemeldet!) Gruppe Oceanhoarse hat ihre neue Single Reaching Skywards veröffentlicht. In-Your-Face-Metal-Riffing, ein psychedelischer Touch im Stil der 90er-Jahre und der hymnenhafte Refrain, machen Reaching Skywards aktuell zum wohl vielseitigsten Song der Band aus Finnland.

„Reaching Skywards ist mein Lieblingstrack von unserem kommenden Album“, verkündet Schlagzeuger Oskari Niemi. „Es beginnt mit etwas ohrenbetäubendem Metal, bevor die Strophe eine Dosis Funk mitbringt, gefolgt von einem Refrain, der dich beflügelt. Das muss die verdrehteste Kombination von Grooves sein, die es je von uns gegeben hat! Ich werde selten emotional, aber Joonas‘ (Kosonen, Gesang) Schreie in der zweiten Hälfte des Songs verpassen mir immer wieder Gänsehaut“.

„Es erstaunt mich immer wieder, wie manche Menschen kein Problem damit haben, andere auszubeuten und zuzusehen, wie die Welt um sie herum brennt, während sie immer reicher und mächtiger werden. Es gibt nichts Erschreckenderes als Unmenschlichkeit und Mangel an Mitgefühl. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich beim Schreiben der Texte an diesen Themen orientiere“, so Gitarrist Ben Varon weiter.

Das Lyric-Video zu Reaching Skywards seht ihr hier:

Die Band aus Helsinki hat bereits beeindruckende zwei Millionen Streams allein auf Spotify angehäuft, und das alles, bevor ihr erstes Studioalbum überhaupt veröffentlicht wurde. Die vorherige Single One With The Gun wurde Ende Februar veröffentlicht und hat bereits die Marke von 100.000+ Streams erreicht.

Dead Reckoning, das erste Studioalbum von Oceanhoarse (die Band hat letztes Jahr das Live-Album The Damage is Done – LIVE! veröffentlicht, welches auf ihrer ersten Europatournee aufgenommen wurde), wird am 20. August über Noble Demon veröffentlicht und kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Kommende Shows von Oceanhoarse:

16.–17.07.2021 – Turku Rockpark, Turku

13.–14.08.2021 – North of Hell, Oulu

27.10.2021 Telakka, Helsinki (w/ Bloodred Hourglass, MyGrain, Mors Subita)

26.12.2021 Hoarsefest 2021, On the Rocks, Helsinki (w/ Shereign, Thy Row)

Dead Reckoning Tracklist:

01. Headfirst

02. Locks

03. Betrayed By Light

04. One With The Gun

05. Reaching Skywards

06. Fields Of Severed Dreams

07. Submersed

08. The Intruder

09. Fight For Tomorrow

10. From Hell To Oblivion

11. REW

12. Dead Reckoning

13. The Damage

14. Fading Neons

Info:

http://www.facebook.com/oceanhoarse

http://www.instagram.com/oceanhoarse