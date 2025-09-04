Oceans On Orion: haben neue Single „Met My Match“ veröffentlicht

Die Band zu Met My Match:

„Wenn du jemals um 2 Uhr morgens eine Nachricht verschickt hast, die du sofort bereut hast, ist unsere neue Single Met My Match deine Hymne.

Dies ist kein Trennungssong – es ist das Wrack nach dem Aufprall, das Echo des letzten Wortes, das du lieber nicht gesagt hättest, und die Selbsterkenntnis, die härter trifft als jeder Abschied.

Met My Match handelt nicht vom Heilen. Es geht darum, den Schaden zuzugeben – laut, schamlos, und mit der Erkenntnis, dass deine schlimmsten Instinkte dir manchmal widergespiegelt werden.“

Nach What Hurts The Most tauschen Oceans On Orion Gefühllosigkeit gegen rohe Offenheit. Dieser Song hat die kompromisslose Pop-Punk-Energie der 2000er, kombiniert mit unserem typischen 80er-Flair, bissigen Texten und mehr Herzschmerz, als eigentlich angemessen ist. Schnell, eingängig, verzweifelt – mit djent-lastigen Gitarren, die durch die glänzende Fassade brechen.

„Dies ist der zweite Track unseres kommenden Albums. Wir veröffentlichen dieses Jahr jeden Monat einen neuen Song – also folge uns, um auf dem Laufenden zu bleiben!“