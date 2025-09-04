Cosmic Reaper: veröffentlichen neues Video zum Song „Bones“

Die US-Doom-Metaler Cosmic Reaper melden sich mit einem neuen Video zurück: Bones ist die dritte Single aus ihrem kommenden Album Bleed The Wicked, Drown The Damned, das am 26.09.2025 über Heavy Psych Sounds erscheint. Zuvor hatte die Band bereits die Tracks Pot Of Gold und Bloodfeather veröffentlicht.

Gitarrist und Sänger Thad Collis beschreibt Bones als einen sehr persönlichen Song: „Es geht im Kern darum, von den Geistern der eigenen Vergangenheit heimgesucht zu werden – besonders dann, wenn man sich weigert, sich ihnen zu stellen. Gleichzeitig wollten wir einen Song schreiben, der sofort im Ohr bleibt und bei dem man einfach mitgrooven oder headbangen kann. Selbst wenn man den Text nicht deuten will, bleibt der Refrain hängen – so wie diese Geister.“

Seit ihrer Gründung 2017 hat sich die Band aus Charlotte, North Carolina, tief in den Traditionen von Doom und Sludge verwurzelt. Mit ihrem zweiten Album wagen Cosmic Reaper jedoch einen mutigen Schritt weiter: Bleed The Wicked, Drown The Damned soll härter, düsterer und experimenteller werden – eine Mischung aus amerikanischer Mystik, 90er-Jahre-Angst und der schweren Erblast von Sabbath bis Soundgarden.

Die Band erklärt: „Wir haben unser Herzblut in dieses Album gesteckt. Es ist ein Werk über Widerstand, Rache, Opfer, Liebe, Lust und Verrat – alles verpackt in Themen aus Horror, Science-Fiction und Geschichte. Am besten hört man es laut und mit voller Hingabe.“

Mit neuer Besetzung – Thad Collis (Gesang/Gitarre), Garret Garlington (Bass), Jeremy Grobsmith (Drums) und Neuzugang Pete Snasdell (Gitarre) – sind Cosmic Reaper bereit, ihre Klangwelten noch weiter auszubauen und das Genre an den Rand des Abgrunds zu treiben.

Das Album Bleed The Wicked, Drown The Damned erscheint am 26.09.2025 über Heavy Psych Sounds.