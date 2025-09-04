Heretoir: veröffentlichen dritte Single „You Are The Night“ vom kommenden Album Solastalgia

Die dritte Single mit dem Titel You Are The Night stammt vom kommenden Album Solastalgia der Band Heretoir. Der Song ist direkt, kompromisslos und melancholisch und verkörpert all die Facetten, für die die Band seit über 15 Jahren bekannt ist. Heretoir präsentieren sich im Jahr 2025 als moderne Melodic-Metal-Band, doch Kenner werden sofort erkennen, dass die emotionale Tiefe und atmosphärische Dichte früherer Alben auch in einem herzzerreißenden und ehrlichen Song wie You Are the Night transportiert wird. Seht euch das Video hier an:

Mit Solastalgia arbeiten sich die deutschen Vertreter des schwebenden Post Metal zu ihrem innersten Kern vor und liefern ihr bisher verletzlichstes und zugänglichstes Werk ab. Solastalgia beschreibt den Schmerz über den Verlust der natürlichen Welt, erklärt Heretoir. Die bloße Existenz eines solchen Begriffs legt brutal unsere Entfremdung von diesem Planeten offen – ein leichtes Ziel für diese kompromisslosen Analytiker menschlichen Elends. Während einige Songs sich mit Umweltfragen befassen, konzentrieren sich andere auf persönliche Gefühle und die Herausforderungen der menschlichen Existenz in einer sich schnell verändernden Welt. Heretoir lieferten schon immer pure Emotion. Der Schmerz des modernen Lebens in Musik gefasst. Und dennoch erweist sich die verzweifelte Schönheit von Solastalgia als unerwartete Quelle des Trostes.

Mehr Informationen zu Heretoir und Ihrem bald erscheinenden Album Solastalgia findet ihr hier:

