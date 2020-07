Party.San Metal Open Air: nimmt am „European Metal Festival Alliance“ teil

Wie euch sicherlich nicht entgangen ist, nimmt das Party.San Metal Open Air am zweiten Wochenende im August an der ersten European Metal Festival Alliance teil.

Ein Onlinefestival, dass vom 07. bis 09.08.2020 über www.MetalFestivalAlliance.com übertragen wird und der ausgehungerten Festivalgängerschaft neben Infos, Interviews und bunten Bildern vor allem einen großen Stream mit exklusivem Material von 35 Metalbands sowie Bonuscontent von zahlreichen weiteren Bands und Solokünstlern für den unschlagbaren Preis von 6,66 € bietet. Zusätzlich zum Erwerb des Festivaltickets nimmt jeder automatisch an einem Gewinnspiel mit über 100 Preisen teil, an dessen Spitze zwei besondere Festivalpässe stehen: Der Almighty Festivalpass berechtigt den Gewinner zur Teilnahme an JEDEM der teilnehmenden Festivals in 2021, während der Mighty Festivalpass immerhin ein komplettes Festival nach Wahl 2021 inkludiert. Jeder Post der mit #emfa2020 versehen ist, erhöht die Gewinnchance. Also ran an die Tasten – Ticket ordern, Büchsenbier und Dosenravioli im Hinterhof / Garten / Wohnzimmer deponieren, streamen, feiern und gewinnen!

Das European Metal Festival Alliance ist ein Joint Venture zwischen Alcatraz Music (Belgium), Artmania Festival (Romania), Bloodstock Festival (Uk), Brutal Assault (Czech Republic), Dynamo Metalfest (Netherlands), Metalfestival Into The Grave (Netherlands), Leyendas Del Rock [Oficial] (Spain), Metaldays (Slovenia), Midgardsblot (Norway), Motocultor Festival Open Air (France), Party.San Metal Open Air (Germany), Resurrection Fest (Spain) und Summer Breeze (Germany).

https://www.facebook.com/europeanmetalfestivalalliance/