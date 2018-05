Peals: neues Video Only Trouble online und Album am 11.05.2018

Die fünf Westfalen der Peals senden mit einer kleinen Namensangleichung (Warum war bei den Peals da nochmal das December im Namen? ) einen schönen Gruß an den eigenen mal bunten, mal tristen und mal herausfordernden Alltag in einer immer wahnsinniger werdenden Welt und zeigen mit Ihrem neuen selbstbetitelten Album Peals diesem auf herausragende Art und Weise den Spiegel vors Gesicht.

Vorab gibt es nun brandneu das offizielle Video zu Only Trouble, hier zu sehen:

Produzent Kurt Ebelhäuser hat die Band unter seine Fittiche genommen und schafft es mit den 11 Songs der Platte, die Energie und die kreative Bandbreite der Band auf beeindruckende Art und Weise zu bündeln. Das Ergebnis dieser Bandessenz repräsentiert die Maximen, für die die Band schon seit langem einsteht: Eigenständige Musik, die keiner Effekthascherei bedarf und in jeglicher Hinsicht das Zeug zum Prädikat „zeitlos“ vorweist. Die Peals rocken und grooven sich unerwartet reif durch die knapp 40 Minuten und entziehen sich dabei jeglicher Form der Vergleichbarkeit. Der Gesang rutscht gekonnt in die Kopfstimme, der Groove setzt neben der ausgetüftelten Gitarrenarbeit große Ausrufezeichen. Einen ersten Eindruck gibt es mit dem Lyricvideo zur nach vorne treibenden Single Radiation-Safe (ab jetzt als Instant Grat Track für Vorbesteller erhältlich), welches den Startschuss für das am 11. Mai angekündigte Album einläutet.

Wer wie die Peals so konsequent allen Konventionen trotzt und so selbstbewusst und eigenständig dann auch noch über das eigene Label veröffentlicht, der ist in der Tat Radiation-Safe und darf sich auch mal ein kleines Denkmal ins Regal stellen. Dieses selbstbetitelte Denkmal ist ab sofort für alle vorbestellbar und wird auf folgenden Dates live vorgestellt:

Peals Release Tour

21.04. DE – Lindern – Osterrock Festival

05.05. DE – Recklinghausen – Frühlingsfest

11.05. DE – Geheimkonzert – Infos folgen!

25.05. DE – Gronau – ArtRock

26.05. DE – Sögel – Packhalle

01.06. DE – Hamburg – PoocaBar

02.06. DE – Düsseldorf – Pitcher

09.06. DE – Recklinghausen -ZweiTore Fest

Kommentare

