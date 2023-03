Artist: ¡Pendejo!

Herkunft: Amsterdam, Niederlande

Album: Volcán

Spiellänge: 33:32 Minuten

Genre: Heavy Rock, Stoner Rock, Horny Asshole Desert Mariachi Music

Release: 17.03.2023

Label: Chancho Records

Link: https://www.pendejoband.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Trompete – El Pastuso

Drums – Sjoerd „Nudo“ Van Der Knoop

Gitarre – Ed „El Loco“ Romijn

Posaune – Menno Roymans

Bass – Stef „El Rojo“ Gubbels

Trackliste:

Tu Hermana Revolución No Te Vayas Otro Dios Hasta El Final La Pistola Del Anciano El Nuevo Novio Vamos A La Haya La Reina De La Ametralladora Ninguno La Vieja

Am 17.03.2023 erscheint das neue Album der niederländischen Stoner ¡Pendejo! Volcán ist der Titel des Longplayers, der physisch als CD und Vinyl verfügbar sein wird.

¡Pendejo! ist die etwas andere Heavy Rock / Stoner Rock Band aus den Niederlanden. Das Quintett dürfte in der Szene für seine deftige Mischung aus Stoner Rock, Heavy Rock und Doom Metal mittlerweile doch bekannt sein. Zudem besitzen sie so etwas wie ein Stück Alleinstellungsmerkmal, denn Stoner mit Trompete und Posaune trifft man nicht unbedingt tagtäglich an. Ebenso wohl auch Niederländer, die mit spanischen Texten rüberkommen.

Mittlerweile hat man mit Volcán eingerechnet bereits vier Alben am Start. Der Vorgänger Toma (2021) war eine EP und leider irgendwie an mir vorbeigegangen, während die anderen Scheiben alle in meiner Sammlung stehen. Auf Toma hatte man auch Coversongs, unter anderem von Iron Maiden und Black Sabbath im ¡Pendejo! Stil bearbeitet.

Nun haut man mit Volcán wieder mal eine Bulla raus und macht wieder richtig eigenen Krach. Es gibt gewaltig was auf die Fresse. Die Songs wirken zumeist heavy und aggressiv und aus der Pistole geschossen, wie La Pistola Del Anciano oder auch der Opener Tu Hermana gleich zu Beginn. Melancholische und sensible Attitüden gehören natürlich auch dazu, wie es am besten in La Viega rüberkommt. Es groovt unbeschreiblich zu dreckigen Riffs, die herausgeschleudert werden und El Pastusos Stimme bringt den Volcán zum Explodieren. Eine Revolución ist es nun nicht mehr unbedingt für mich, das war es für mich beim ersten Aufeinandertreffen 2018 beim Review zu ihrer Scheibe Sin Vergüenza. El Nuevo Novio / Neue Freunde (Fans) werden sie sich sicherlich mit diesem Album erspielen können.

Damals haben sie mich regelrecht umgehauen, da ich so was noch nicht kannte. Umhauen können sie mich mittlerweile nicht mehr, denn ich hatte oft genug das Vergnügen mit der Band, auch live. Meine Liebe zu den Niederländern ¡Pendejo! ist allerdings geblieben und Volcán ist das, was ich von ¡Pendejo! erwarte. Ich mag einfach ihre Horny Asshole Desert Music, so habe ich diese einmal in einem Interview mit El Pastuso bezeichnet. Diese Kategorisierung musste ich allerdings noch um Mariachi erweitern, da Posaunist Menno Roymans noch auf diesen Zusatz bestand. Also gut, dann eben Horny Asshole Desert Mariachi Music.

Hier kommt ihr zu meinem Interview mit El Pastuso von 2018.