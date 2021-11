Prehistoric Pigs: veröffentlichen neues Album „The Fourth Moon“ am 26.11.

The Fourth Moon, das neue Album der italienischen Psych-Rocker Prehistoric Pigs, wird am 26. November über Go Down Records erscheinen. Es enthält sechs brandneue Tracks voller grooviger Beats und Psychedelia, die zwischen süßen Momenten und massiven Fuzz-Delirien schwanken.

Hört euch die digitale Single Meteor 700 hier an:

The Fourth Moon war ein Heer von Verdammten. Eine unheimliche Karawane zerbrochener Schicksale, knochengesichtiger Affenmenschen, die dem Ende des Kosmos entgegenmarschieren. Das steinerne Auge wacht über den Konvoi und zieht ihn dem Abgrund entgegen. Acht Stationen vor dem Hammerschlag, dem dreifachen Pfiff, dem letzten Donnerschlag. Müde Ratten begleiten die Horde inmitten atavistischer Schreie und baumelnder Gliedmaßen. Gekrümmte Rücken graben Löcher in neue Kontinente, die es nicht gibt. Das Getöse der universellen Flut kündigt das Kommen der 700 Meteoriten der Apokalypse an.

The Fourth Moon Tracklist:

C35 Old Rats Crototon The Fourth Moon Left Arm Meteor 700

Über die Band:

Prehistoric Pigs sind ein Familienunternehmen. Zwei Brüder und ein Cousin gründeten 2012 in Mortegliano (Nordost-Italien) aus der Asche einer früheren Gruppe eine brandneue Band. Die instrumentale Combo besteht aus Juri an der Gitarre, Jacopo am Bass und Mattia, dem Cousin, am Schlagzeug. Im selben Jahr veröffentlichen sie ihr Debütalbum Wormhole Generator über Moonlight Records. Auf ihrer Tournee macht die Band auch in Dublin Halt, wo sie mit den irischen Labelkollegen Electric Taurus spielten. Um die Freundschaft zwischen den beiden Bands zu besiegeln, wurde 2014 ein 12″-Vinyl-Splitalbum über Go Down Records veröffentlicht. Das zweite Studioalbum Everything Is Good mit acht Tracks wurde 2015 von The Smoking Goat Records veröffentlicht. 2019 ist das Jahr von Dai, dem dritten Album der Prehistoric Pigs, diesmal komplett in Eigenregie produziert. Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit spielen die Prehistoric Pigs auf vielen Bühnen in ganz Italien und touren in Clubs und auf Festivals in ganz Europa, von Serbien bis Irland, von Ungarn bis Belgien. Sie traten auf dem Born Wild Festival in Dresden (Deutschland), dem Tides Of Youth Festival in Krk (Kroatien), dem Stonerhead Festival in Salzburg (Österreich), dem Stonegg Psychedelic Festival in Bozen (Italien), dem Navajo Calling Fest in Parma (Italien) und dem Pietra Sonica in Udine, ihrer Heimat, auf. Das vierte Album markiert die Rückkehr zum rauen und rohen Stoner Rock. Es heißt The Fourth Moon und wird Ende 2021 bei Go Down Records erscheinen.

Prehistoric Pigs Line-Up:

Juri Tirelli – Gitarre

Jacopo Tirelli – Bass

Mattia Piani – Schlagzeug

Prehistoric Pigs online:

