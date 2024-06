Presented by TFM.rocks: Suffocation & The Arcacia Strain + Fuming Mouth am 23.06.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Suffocation, The Arcacia Strain, Fuming Mouth

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 23.06.2024

Kosten: 35,00 € VVK

Genre: Death Metal, Brutal Death Metal, Technical Death Metal

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/suffocation/

Da denkt man, jetzt gibt es keine Steigerung mehr, aber nun kommen noch Suffocation an die Porta Nigra nach Trier. Suffocation einen Legendenstatus absprechen zu wollen, wäre müßig. Sie haben seit ihren Erstwerken riesigen Einfluss auf die sich erst später rauskristallisierenden Genres des Brutal/Slam Death Metal, des technischen Death Metal und auch des modernen Deathcore genommen. Alles technisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Hier ist alles zu hören: unvergleichliche Riffs und schräge Soli, brutale Breakdowns und Geblaste bis dorthinaus. Ebenso griffige Hooks und Songparts. New Yorker Death Metal Style auf der Bühne des Mergener Hofes, darauf dürfte sich wohl jeder Death Metal Fan freuen. Mit im Gepäck haben Suffocation sicherlich ihr neuestes Werk Hymns From The Apocrypha, welches erst im November letzten Jahres erschienen ist.

Unterstützt werden sie von The Arcacia Strain. Die Deathcore / Metalcore Band aus den USA besteht bereits seit 2001, hat jedoch schon einige Besetzungswechsel erleben müssen. Unter anderem waren bereits Jeanne Sagan, die Bassistin von All That Remains, und Mark Castillo, der Schlagzeuger von Bury Your Dead, Mitglieder der Band. Im letzten Jahr war man mit den beiden Veröffentlichungen Failure Will Follow und Step Into The Light besonders produktiv.

Death Metal und Crust, das ist die Essenz der Amerikaner Fuming Mouth. Die Band kommt mit ihrem neuen/zweiten Album Last Day Of Sun im Gepäck nach Trier. Und das hat es wahrlich in sich. Nur drei Wochen vor der Aufnahme des Albums wurde Frontmann Mark Whelan mit einer verheerenden Krebsdiagnose konfrontiert. Während er gegen die Krankheit kämpfte, schrieb er Melodien, Schlagzeugpartien und Texte um und durchdrang die Musik mit seiner persönlichen Reise aus Kampf und Hoffnung. Die Aufnahmesessions fanden im Studio God City, in Salem, Massachusetts, des Grammy-preisgekrönten Kurt Ballou (Converge) statt und führten zu einem beeindruckenden Ergebnis.

