Rise Of The Northstar: stellen ‚Crank It Up‘-Musikvideo online

Lauter denn je! Die französischen Modern-/Crossover-Metal-Helden Rise Of The Northstar zählen definitiv zu den Bands der Stunde: Mit ihrem aktuellen Album Showdown die hungrigen Fanscharen begeisternd, bereist die Truppe nach wie vor unentwegt sämtliche Ecken der Welt. Ihren wohlverdienten Status untermauern ROTN mit der Veröffentlichung des offiziellen Musikvideos zum Song Crank It Up von ebenjener Scheibe, dem die laufende Tour obendrein ihren Namen verdankt.

ROTN betonen: „Arbeitet so lange an eurer Willenskraft, bis sie jeglichen negativen Außeneinfluss verdrängt hat: ‚Gebt den Schwachen eine Stimme, lasst die Leute reden‘ [engl. ‚Let the weak speak, let the flock talk…‘] und bleibt am Ball, egal, wie viele Hindernisse euch auch im Weg stehen mögen. Dieses Musikvideo markiert das Ende eines Konzepts, das wir 2018 mit The Legacy Of Shi begannen. Es ist obendrein ein schlagkräftiges Zeugnis unserer Showdown-Tour der vergangenen eineinhalb Jahre und der finalische künstlerische Abschluss jener Ära, gleichzeitig aber auch der Startschuss eines brandneuen Kapitels für uns als Band.“

Crank It Up! Tour 2024

w/ Special Guests

20.06.2024 FI Nummijärvi – Nummirock

27.06.2024 SK Žilina – Topfest

06.07.2024 FR Colombier-Saugnieu – Plane’R Fest

20.07.2024 FR Briouze – Art Sonic

25.07.2024 SI Tolmin – Tolminator

28.07.2024 FR Le Garric – Xtreme Fest

02.08.2024 CH Gränichen – Open Air Gränichen

03.08.2024 DE Löbnitz – Full Rewind Festival

16.08.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air *Ausverkauft*

24.08.2024 DE Lüdenscheid – Bautz Festival

30.08.2024 AT Salzburg – Lake Rock Festival

08.09.2024 FR Mennecy – Metal Fest *Neu*

13.09.2024 FR Notre-Dame-D’Oé – SidFest

18.10.2024 FR Selestat – Rock Your Brain Fest *Neu*

14.11.2024 JP Osaka – Varon

15.11.2024 JP Aichi – Knot

16.11.2024 JP Nagano – Live House J

17.11.2024 JP Tokio – ReNY alpha

18.11.2024 JP Tokio – Cyclone

30.11.2024 FR Bruay-la-Buissière – Aütfëst

06.12.2024 FR Auxerre – Le Silex

14.12.2024 FR Limoges – Festival de Noël *Neu*

Infos & Tickets: https://opuslive.fr/artiste/rise-of-the-northstar/

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Gesang

Eva-B – Leadgitarre

Air One – Gitarre

Yoru – Bass

Phantom – Schlagzeug

Mehr zu Rise Of The Northstar:

rotnsofficial.com | Facebook | Instagram