Primal Fear: präsentieren Musikvideo zu „Far Away“-Single

Souverän, leidenschaftlich, triumphierend – und das seit 1997! Besser lässt sich das deutsche Metal-Kommando Primal Fear, das endlich weitere Details zu seinem kommenden Album bekannt geben kann, nicht beschreiben. Dementsprechend passend mit Domination betitelt, wird die Scheibe am 5. September 2025 via RPM veröffentlicht werden.

Der Ankündigung schließt sich zudem die Single Far Away an, die ab sofort auf allen Streamingplattformen verfügbar ist. Eine klassische Hymne, wie sie nur Primal Fear schreiben können: ergreifende Melodien, eine herrlich treibende Rhythmusfraktion und ein mitreißendes Twin-Gitarrensolo erwarten die Hörerschaft. Die lyrische Botschaft des Stücks, intoniert vom unverkennbaren Ralf Scheepers, verleiht dem Stück eine sehnsuchtsvolle Note. Gedreht in Dennis Wards Kangaroo Studios (Karlsdorf-Neuthard), wo Domination Ende 2024 aufgenommen wurde, rundet ein Performancevideo, das es auf YouTube zu sehen gibt, das Far Away-Komplettpaket ab.

Scheepers erklärt die Bedeutung der Single: „Sie ist ein Ausdruck von Treue und bedingungslosem Vertrauen. Wir alle kennen das Gefühl, jemandem schmerzlich zu vermissen und ihn oder sie nicht täglich sehen oder zumindest hören zu können. Eine Situation, mit der man insbesondere als tourender Musiker zurechtkommen muss.“

Auch nach knapp drei Jahrzehnten im Geschäft ruht sich die Band um die Gründer Mat Sinner (Bass, Gesang) und Ralf Scheepers (Gesang) keinesfalls aus. Immer wieder fordern sich Primal Fear aufs Neue selbst heraus, um ihre Fans, aber eben auch sich selbst nicht zu enttäuschen und nicht in repetitive Muster zu verfallen. Nachdem ihnen Code Red 2023 die besten Chartergebnisse ihrer Karriere einbrachte, dürften die Erwartungen an dessen Nachfolger folglich höher denn je gewesen sein.

Eine Herausforderung, die das Quintett, dem mittlerweile die talentierte Gitarristin Thalìa Bellazecca und Primal Fears kürzliche Liveaushilfe André Hilgers (Schlagzeug) angehören, selbstverständlich meistern wollte – und was ihm mit Bravour gelang, wie wir nun wissen! Denn Domination ist der Beweis, dass das Primal Fear’sche Songwriting-Trio um Sinner, Scheepers und Gitarrist Magnus Karlsson, der nach mehrjähriger Pause auch wieder zur Livebesetzung der Truppe gehört, selbst die allerhöchsten Hürden nimmt.

Vom gewaltigen Opener The Hunter und der ersten Single, Far Away, zur erhabenen Midtempo-Hymne Tears Of Fire und der epischen Ballade Eden, die mit Gastgesang von Ad Infinitums Melissa Bonny aufwartet: Domination überzeugt auf ganzer Linie! Nackenbrecher wie Scream und Crossfire fügen sich nahtlos ein, ehe A Tune I Won’t Forget nachdenklich, in Streicher- und Klavierklänge eingebettet, beschließt und man feststellt: Primal Fear sind nicht hier, um sich die Krone zurückzuholen – Domination unterstreicht eindrucksvoll, dass sie den Heavy/Power-Metal-Thron noch nie verlassen haben!

Domination wurde im Herbst 2024 aufgenommen und von Mat Sinner produziert. Ralf Scheepers und Magnus Karlsson trugen als Co-Produzenten ebenfalls entscheidend zu dessen Entstehung bei, ehe Jacob Hansen, der schon am Gelingen mehrerer Primal-Fear-Alben beteiligt war, die Scheibe in seinen eigenen Studios in Dänemark abmischte und masterte. Das Albumartwork stammt von Death.Milk.Designs.

Domination Tracklist:

1. The Hunter

2. Destroyer

3. Far Away

4. I Am The Primal Fear

5. Tears Of Fire

6. Heroes And Gods

7. Hallucinations

8. Eden [feat. Melissa Bonny of Ad Infinitum]

9. Scream

10. The Dead Don’t Die

11. Crossfire

12. March Boy March

13. A Tune I Won’t Forget

Bonustrack [nur physisch; exkl. Jewelcase-CD]

14. Bridges Will Burn

Nach fünf ausgewählten Festivalauftritten steht für Primal Fear die längste Europatour seit 2018 auf dem Plan. Eleine, die ebenfalls bei RPM unter Vertrag stehen, werden sie dabei als Special Guests unterstützen.

Primal Fear live:

09.05.2025 DE Braunschweig – Rock in Rautheim

02.07.2025 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air *Ausverkauft*

18.07.2025 IT Cremona – Luppolo in Rock

21.08.2025 DE Haddeby – Baltic Open Air

23.08.2025 UK Newark – Stonedead Festival *Ausverkauft*

Domination Tour 2025

w/ Eleine

05.09.2025 DE Hamburg – Markthalle

06.09.2025 DE Leipzig – Anker

07.09.2025 DE Bochum – Zeche

09.09.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

10.09.2025 DE München – Backstage

12.09.2025 DE Memmingen – Kaminwerk

13.09.2025 DE Mannheim – Capitol

14.09.2025 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

16.09.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

18.09.2025 DE Berlin – Hole 44

19.09.2025 DE Naila – Frankenhalle

20.09.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

21.09.2025 BE Sint-Niklaas – De Casino

23.09.2025 NL Amstelveen – P60

25.09.2025 PL Warschau – Stodola

26.09.2025 CZ Prag – MeetFactory

27.09.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

30.09.2025 ES Madrid – Mon

01.10.2025 ES Murcia – Garaje

03.10.2025 ES Barcelona – Salamandra

04.10.2025 ES Pamplona – Sala Totem

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Magnus Karlsson – Gitarre

Thalìa Bellazecca – Gitarre

André Hilgers – Schlagzeug