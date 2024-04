Prong: veröffentlichen das Video zur Cover-Version von Rushs „Working Man“

Gestern, pünktlich zum Tax Day in den USA, veröffentlichten Prong mit der Cover-Version von Working Man (Regular Version) ein neues Video.

Es ist eine Hommage an die Band Rush und der Song ist auch in einer kürzeren Version auf dem aktuellen Album State Of Emergency enthalten.

Das Video ist hier zu sehen:

Gitarrist und Sänger Tommy Victor sagt: „Rush war das erste Power-Trio, das ich je live gesehen habe. Ich war hin und weg! Das Riff in Working Man ist simpel aber gleichzeitig heavy. Außerdem liebe ich den Text. Ich dachte, es wäre eine großartige Idee, den Song tiefergestimmt und langsamer zu spielen. Der Versuch hat sich gelohnt.“

Das aktuelle Album State Of Emergency ist erhältlich über Steamhammer/SPV als CD, LP, Download und Stream.

https://prongmusic.com/

https://www.facebook.com/prongmusic/