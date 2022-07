Radio Havanna: veröffentlichen Titeltrack vom kommenden Album “Randale Und Liebe”

Mit Randale Und Liebe erschien heute die zweite Radio Havanna-Single vom gleichnamigen Album (out 14. Oktober 2022) und läutet den Countdown auf den achten Longplayer der Punk/Rock Band ein.

Anfang Juli 2022. Die in Suhl/Thüringen gegründete Berliner Band Radio Havanna hat gerade das fertige Master ihres neuen Albums Randale Und Liebe bekommen – aus Amerika. Klingt ehrfurchtgebietend, ist es auch, allerdings weniger wegen der Achse Berlin-Vereinigte Staaten-Berlin. Das nunmehr achte Studioalbum der Band setzt klanglich deutlich unmittelbarer, jedoch keineswegs geglättet zum Sprint in Gesicht, Herz, Seele und Hirn an als die Vorgänger. Ecken und Kanten, Schweiß und Herzblut, Sex und Menschenfreundlichkeit inklusive. Auf die abwegige Idee, Radio Havanna würden jetzt auch auf Britisch oder Amerikanisch singen, muss indes niemand kommen. Das Haus, in dem die Band die vier Musiker im übertragenen Sinne leben, ist in seinen Grundfesten dasselbe geblieben. Es wird mittels Randale Und Liebe nur anders – manche Zeitgenossin würde vielleicht sagen besser – ausgeleuchtet.

Im dazugehörigen Musikvideo erzählen Radio Havanna eine für sie typische Bonnie + Clyde-Geschichte, die in imposanten Bildern die explosive Geschichte zweier Außenseiter im Großstadtdschungel erzählt – eingepackt in einen Sound, der sich hymnisch zwischen deutschsprachigem Punk und imposantem Rock ansiedelt.

Das Album Randale Und Liebe erscheint am 14.10.2022 auf dem Band-eigenen Label Dynamit Records in mehreren spannenden Vinyl- und CD-Varianten. Neben einer exklusiv im Bandshop erhältlichen Fanbox (der neben dem Album auch ein USB-Stick mit einem Livekonzertvideo aus dem SO36 in 2021 beiliegt), sticht vor allem das bei Coretex exklusiv erhältliche Bundle bestehend aus Album + Fanschal heraus.

Im Anschluss an den Album-Release gehen Radio Havanna auf ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Radio Havanna auf Tour!

31.07.2022, Trebur – Open Air

05.08.2022, Porta Westfalica – Festivalkult

13.08.2022, Püttlingen, Rocco Del Schlacco Festival

26.08.2022, Wolfshagen, Rock Am Beckenrand

17.09.2022, Lingen, Rock Am Pferdemarkt

08.10.2022, Hoya – Get Loud Against Hate Festival

03.11.2022, Frankfurt/Main – Batschkapp

04.11.2022, München – Backstage

05.11.2022, Leipzig – Werk2

11.11.2022, Bremen – Tower

12.11.2022, Köln – Gebäude 9

02.12.2022, Krefeld – Maganova Festival (Festival)

03.12.2022, Osnabrück – B.C.

09.12.2022, Hamburg – Knust

10.12.2022, Hannover – Musikzentrum

16.12.2022, Berlin – SO36

17.03.2023, Braunschweig – KUFA

18.03.2023, Düsseldorf – ZAKK

31.03.2023, Zürich – Dynamo

01.04.2023, Bern – Dachstock

20.04.2023, Nürnberg – Z-Bau

21.04.2023, Wien – Arena

22.04.2023, Jena – Kassablanca

28.04.2023, Dresden – Beatpol

29.04.2023, Stuttgart – Club Cann

30.04.2023, Coesfeld – Punk in den Mai (Festival)

