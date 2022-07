Abbruch: zeigen neuen Song und Video „What For?“

Die Gosener Deutschpunkband Abbruch bringt mit What For? einen englischsprachigen Song heraus, in dem sie sich mit der noch andauernden Krise in der Ukraine auseinandersetzen und klare Worte finden. Damit schießen sie eine Single hinter ihr im Juni erschienenes Album Das Aussterben Der Menschheit nach.

Gosen. Ein Album als Zeichen eines Punkrock-Umschwungs: Streich Nummer sechs der Randberliner Punks Abbruch hat keinen Platz für Schönrederei.

Aus dem dunklen Cover sehen wir einen Pestdoktor aus dem 17. Jahrhundert, der Albumtitel prangert wie eine Neon-Werbereklame zuoberst. Das Album beginnt mit Songs, die Endzeit oder Misanthrop heißen. Abbruch sind spätestens mit ihrem sechsten Album keine gewöhnliche Deutschpunkband mehr. Mit Geigen bewaffnet vermischen sich hier Einflüsse von Slime und Terrorgruppe mit Die Schnitter. Das Aussterben Der Menschheit ist nicht gewollt düster – es ist aber ein erwachsenes Album. Mit ordentlich Wut.

Schon 14 Jahre ist es her, dass das bunte Trio um die Brüder Daniel und René Behrendt aus Gosen sein erstes Lebenszeichen von sich gab – damals noch im zarten Teenageralter. Und wurde die Band wegen ihres naiv wirkenden Charmes anfangs noch oft belächelt, haben Abbruch sich in ihrer ganz eigenen Nische richtig hochgearbeitet. Über 350 Konzerte, die sie bis weit ins Ausland führten, vier Vorgängeralben, die die Entwicklung der Band eindrucksvoll dokumentierten. „Abbruch werden immer „erwachsener“ und greifen verstärkt die Probleme unserer Zeit auf“ heißt es schon 2018 zu ihrem letzten Album Lieber Linksextrem und diesen Weg geht die Punkband weiter mit einem eindrucksvoll facettenreichen Punkalbum.