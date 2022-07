The Dead Daisies: kündigen ihr neues Album „Radiance“ für den 30.09. an

Radiance ist zehn Tracks purer, unverfälschter Rock. Die Power der Twin-Gitarren von Doug Aldrich und David Lowy sorgt für eine Wand aus akustischem Nektar. Frontmann Glenn Hughes rockige Bass-Grooves und eine unvergleichliche Stimme, die immer noch zu den größten Rocksängern aller Zeiten zählt, und die geballte Kraft von Brian Tichys Schlagzeug sorgt für den nötigen Druck.

Radiance versprüht Feuer und nimmt dich mit auf eine spannende Reise. Die ersten Singles des Albums, Radiance und Shine On, liefen direkt im Radio auf der ganzen Welt, wurden in digitale Playlists aufgenommen und von Zehntausenden von Fans und Zuschauern auf ihrer EU-Sommertournee mit offenen Armen empfangen, als sie live gespielt wurden.

„Das neue Album Radiance ist unser zweites Album, das von Ben Grosse produziert wurde. Wir hatten eine großartige Zeit beim Komponieren und Aufnehmen des Albums und ich bin sehr aufgeregt, dass ihr alle hören könnt, was wir geschaffen haben. Definitiv ein heavy Album, aber mit einigen coolen Wendungen! Hoffentlich gefällt es euch allen.“ – Doug Aldrich

Radiance ist das zweite Album, das The Daisies mit dem geschätzten Produzenten Ben Grosse aufgenommen haben. Die Aufnahmen fanden im The Mix Room in North Hollywood, Kalifornien, statt.

Alle Songs auf Radiance wurden von David Lowy, Doug Aldrich und Glenn Hughes geschrieben. Der Schlagzeuger Brian Tichy kehrte Anfang 2022 zu The Daisies zurück.

„Ich freue mich sehr auf die Veröffentlichung von Radiance, der neuesten LP von The Dead Daisies! Es war großartig, wieder in der Band zu sein und mit Doug, Glenn, David und dem Produzenten Ben Grosse in seinem Studio zusammenzukommen, um die Songs für Radiance einzustudieren. Es war ein sehr reibungsloser, organisierter Prozess des Jammens, bei dem die Jungs alle Drum-Grooves und Parts genau richtig hinbekamen!

Das Endergebnis ist eine weitere Platte mit fettem Rock! Die Jungs haben alle ihr Bestes gegeben, und es ist ein tightes, druckvolles Album entstanden! Ich freue mich schon darauf, dass alle das Album hören und in naher Zukunft mehr dieser Songs live zu spielen!“ Brian Tichy

Radiance wird ab dem 30. September als Digipak-CD mit Aufkleber, als schwarzes Gatefold-Vinyl mit bedruckter Innenhülle und digital erhältlich sein.

Tracklist:

Face Your Fear Hypnotize Yourself Shine On Radiance Born To Fly Kiss The Sun Courageous Cascade Not Human Roll On

The Dead Daisies, das sind Glenn Hughes (Deep Purple/Black Country Communion) Gesang und Bass, der Leadgitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio), der Rhythmusgitarrist David Lowy (Mink/Red Phoenix) und der Schlagzeuger Brian Tichy (Foreigner/Ozzy Osbourne) und ein Garant für energiegeladene Rockshows, die niemand ohne zufriedenes Grinsen verlassen wird.

The Dead Daisies sind der lebende Beweis dafür, dass Rock lebendig ist und bleibt!

