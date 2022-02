Resolve: veröffentlichen alternative Version von ‚Seasick Sailor‘ vom Debütalbum »Between Me And The Machine«

Resolves hochgelobtes und erfolgreiches Debütalbum Between Me and The Machine feierte seine Veröffentlichung vor drei Monaten und die Band experimentierte währenddessen weiter und erforschte einen Sound, der auf ehrliche Weise unter die Haut geht und ihrem Song Seasick Sailor eine besondere, neue Note verleiht!

Schaut euch jetzt Seasick Sailor (Alternate Version) an:

„Wir hatten nie Angst davor, die sanftere Seite unserer Einflüsse zu zeigen, aber diese alternative Version von Seasick Sailor ist die ehrlichste, die wir je hatten. Zumindest für die ersten anderthalb Minuten, bevor sie sich zu einem vollwertigen Orchester, mit einem vollständigen Arrangement aufbaut. Also … wahrscheinlich doch nicht so ehrlich. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, diese Version zusammenzustellen und dem BMATM-Universum eine weitere Klangebene hinzuzufügen!“

Resolve – Between Me And The Machine France Tour

presented by Opus Live

08.03.22 FR Strasbourg La Maison Bleue*

09.03.22 FR Nantes La Scene Michelet

11.03.22 FR Paris Le Backstage

12.03.22 FR Lille La Bulle

18.03.22 FR Montpellier Secret Place

19.03.22 FR Lyon Warmaudio

Resolve werden Landmvrks auf ihrer EU/UK Tour 2022, zusammen mit Ten56. und Glassbone supporten.

Landmvrks Europe / United Kingdom 2022

presented by Kingstar Music

Supports: Resolve, Ten56., Glassbone

30.03.22 CH Aarau Kiff

31.03.22 CH Geneva PTR

01.04.22 IT Milan Legend Club

02.04.22 IT Bologna Alchemica

03.04.22 IT Verona The Factory

05.04.22 SK Bratislava Kulturak Klub

06.04.22 PL Warsaw Hydrozagadka

07.04.22 DE Berlin Hole 44

08.04.22 DE Vechta

09.04.22 BE Antwerp JH KADDISH

10.04.22 DE Köln Club Volta

11.04.22 DE Hamburg Logo

12.04.22 NL Harneim Willemeen

13.04.22 DE Wiesbaden Schlachthof Halle

14.04.22 DE Stuttgart Club Cann

15.04.22 CZ Prague Futurum

16.04.22 AT Wien (Impericon) Arena *

17.04.22 CH Zürich (impericon) X-Tra *

19.04.22 DE Trier Miez

20.04.22 DE München Backstage

21.04.22 DE Schweinfurt Alter Stattbahnhof

22.04.22 DE Gôttingen Freihafen

23.04.22 DE Leipzig (impericon) Halle Eins*

24.04.22 DE Oberhausen (Impericon) Turbinenhalle *

23.05.22 UK Birmingham Asylum 2

24.05.22 UK Manchester Rebellion

25.05.22 UK London 229

*Landmvrks only

Landmvrks France 2022

presented by Opus Live

17.03.22 FR Grenoble Amperage

18.03.22 FR Lille Bulle

19.03.22 FR Paris Maroquinerie

30.04.22 FR Toulouse Connexion Live

07.05.22 FR Marseille Espace Julien

13.05.22 FR Nantes Scène Michelet

14.05.22 FR Quimper Novomax

19.05.22 FR Metz Aérogare

20.05.22 FR Mulhouse Noumatrouff

21.05.22 FR Lyon CCO

Resolve sind:

Anthony Diliberto – Vocals

Robin Mariat – Bass

Nathan Mariat – Schlagzeug

https://www.instagram.com/resolveofficial

https://www.facebook.com/resolveofficial