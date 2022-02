Crowbar: veröffentlichen neue Single „Bleeding From Every Hole“

Nächste Woche veröffentlichen die Sludge-Metal-Pioniere Crowbar aus New Orleans, Louisiana, ihr lang erwartetes neues Album Zero And Below über MNRK Heavy! Als Vorgeschmack gibt es heute die zweite Single des Albums, Bleeding From Every Hole zu sehen.

„Ich liebe diesen Song wirklich. Es ist irgendwie seltsam, dass er vor der Covid-Epidemie geschrieben wurde, denn der Song beschreibt im Grunde das, was so viele Menschen während der Schließungen, des Verlusts der Arbeit und des sozialen Lebens metaphorisch durchgemacht haben. Die Dinge schienen so schlecht zu sein, dass egal, in welche Richtung man sich drehte, es war die falsche Richtung. Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass die Dinge hoffnungslos sind… aber am Ende wird es besser. Ihre innere Stärke ist da. Man muss sie nur rauslassen. Ich hoffe, der Song gefällt allen. Es ist wirklich einer meiner Lieblingssongs“, kommentiert Windstein.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen:

Unser Time For Metal Redakteur Jürgen S. konnte schon in Zero And Below reinhören und war so begeistert, dass er 9,9 Punkte vergeben hat: