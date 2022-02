Crowbar – Zero And Below 

Artist: Crowbar

Herkunft: New Orleans, USA

Album: Zero And Below

Genre: Doom Metal, Sludge

Spiellänge: 42:43 Minuten

Release: 04.03.2022

Label: MNRK Heavy

Link: www.crowbarnola.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Kirk Windstein

Gitarre – Matt Brunson

Bass – Shane Wesley

Schlagzeug – Tommy Buckley

Tracklist:

1. The Fear That Binds You

2. Her Evil Is Sacred

3. Confess To Nothing

4. Chemical Godz

5. Denial Of The Truth

6. Bleeding From Every Hole

7. It’s Always Worth The Gain

8. Crush Negativity

9. Reanimating A Lie

10. Zero And Below

Am 04.03.2022 erscheint endlich das neue Album Zero And Below der NOLA / Sludge Legende Crowbar. Es ist demnach der Nachfolger von The Serpent Only Lies, welches bereits 2016 auf den Markt kam. Zero And Below wird über MNRK Heavy vertrieben und ist dort neben der CD und Kassette auf Vinyl in folgenden Varianten erhältlich: Black, Blue Ghost (900 Stück), Blue Tri Color (500 Stück), Half/Half Splatter (600 Stück), Color in Color Splatter (900 Stück), Translucent Galaxy (800 Stück). Vinylliebhaber sollten schnell sein, denn einige Farben sind bereits sold out!

Zero And Below ist das mittlerweile zwölfte Album von Crowbar. Gegenüber dem Vorgänger gibt es im Line-Up eine Änderung. Das kurzzeitig wieder zurückgekehrte Gründungsmitglied Todd „Sexy T.“ Strange wird durch Shane Wesley am Bass ersetzt, dies jedoch bereits seit 2018.

Wie gesagt, fast sechs Jahre mussten die Fans von Kirk Windstein und Co. auf dieses neue Album warten. Das mag zum einen den Touraktivitäten der Band, zum anderen auch dem Soloalbum von Kirk Windstein geschuldet sein, dessen ganz privates Album 2020 veröffentlicht wurde.

Zero And Below zündet bei mir als alten Crowbar Fan sofort, da mag ich vielleicht auch etwas verblendet sein. Wer Kirk Windstein und Crowbar jemals mal live gesehen und die Authentizität der Band gespürt hat, wird sich dieser Anziehungskraft nicht entziehen können. Crowbar spielen in ihrer eigenen Doom / Sludge Liga und es bleibt nur festzustellen: Crowbar sind Crowbar, sind Crowbar, sind Crowbar…..

Crowbar ist Emotion pur. Die Hitze des Südens kommt aus jeder Note, aus jeder Pore der Haut der Musiker. Der Riff-König Kirk Windstein und seine Mannen kredenzen auf Zero And Below die für Crowbar so typische, kraftvolle, stimmungsvolle und erdrückend schwere Musik. Die Sümpfe rund um New Orleans hinterlassen ihre Eindrücke. Dieses so schwere und erdrückende Doom / Sludge Gemisch drückt wie eine Vulkanblase, die jederzeit vor dem Ausbruch steht und regelmäßig Lava spuckt.

Auf Zero And Below erleben wir wieder die so typischen Tempiwechsel, wie sie bereits im Opener The Fear That Binds You geschehen. Drischt der Song zunächst wie ein Hammer auf die Hörer ein, wechselt er urplötzlich sein Tempo. Es folgt der bitterböse Her Evil Is Sacred, da ist der Titel bereits selbstredend. Zäh wie Kautschuk fließt dieser Song, die Riffs begleiten durch den so unvergleichbaren und typischen (Schrei) Gesang von Kirk Windstein. Gerade solche Songs sind es, die mich bei Crowbar mitnehmen. Der so typische NOLA Sludge Sound, den vielleicht noch EyeHateGod zelebrieren können. Kein Wunder, denn da werkelt das ehemalige Crowbar Gründungsmitglied Jimmy Bower ja mit.

Aber zurück zu Crowbar und speziell zu Zero And Below. Mit Confess To Nothing geht es noch einmal eine Stufe runter im Tempo, also Down… Jetzt höre ich aber auf mit den Wortspielereien 😉

Das folgende Chemical Godz wurde bereits Ende letzten Jahres bei Ankündigung des Albums vorab als Single veröffentlicht. Mit Denial Of The Truth zeigen die New Orleaner Sludge Veteranen, dass es noch schleppender geht, bevor der Song dann die erwartete unerwartete Wendung macht. Bleeding From Every Hole gleicht einem reinen Gefühlausbruch. It’s Always Worth The Gain hält das Ding mit relativer Fahrt am Laufen. Crush Negativity ist wieder so ein typischer schweißtreibender, langsam vor sich hin rollender Song, so wie ich ihn mag und dann plötzlich der Wechsel in eine schnellere Machart. Der typische Crowbar Trademark eben.

Kurz vor Schluss kommt es zu Reanimating A Lie, da fällt mir zugleich doch wieder das Vorgängeralbum The Serpent Only Lies ein. Der abschließende Titeltrack Zero And Below zeigt noch einmal, wie brutal Entschleunigung sein kann. Das zeigt, dass weniger doch mehr sein kann. Ein würdevoller, schleppender und treibender Abschluss von Crowbar auf diesem Album.

Thank You Crowbar for Zero And Below, but this album is furthermore!

Wer Crowbar mal live erleben möchte, kann dies im Herbst dieses Jahres in Kombination mit Sepultura und Sacred Reich tun. Klickt einfach auf das Bild.