Restraining Order: kündigen neues Album an, haben neue Single + Video „Know Not“ veröffentlicht

Mit einer geballten Ladung Hardcore-Punk und null Toleranz für Bullshit melden sich Restraining Order zurück. Die fünfköpfige Band aus Neuengland – Pat Cozens (Vocals), Dylan Tobia (Gitarre), Kyle Beaudreault (Gitarre), Jake Miller (Gitarre), Keith Freeman (Bass) und Will Hirst (Drums) – hat sich in den letzten Jahren mit kompromisslosen Shows, millionenfach gestreamten Songs und medialem Support von u.a. Stereogum und Brooklyn Vegan als eine der aufregendsten Stimmen im Genre etabliert.

Am 12. September 2025 erscheint das dritte Studioalbum Future Fortune, das Debüt auf ihrem neuen Label Blue Grape Music.

Als ersten Vorboten hat die Band die Single Know Not samt Musikvideo veröffentlicht – ein Song, der sowohl musikalisch als auch textlich keine Gefangenen macht.

Frontmann Pat Cozens sagt über den Track:

„Know Not beschäftigt sich mit einer simplen, aber schwer greifbaren Wahrheit: Wir müssen weitermachen. Das Leben ist verwirrend, klar – aber tief in uns wissen wir, was zu tun ist, um das Beste aus uns rauszuholen. Einfach war das noch nie, und wird es auch nie sein. Deshalb müssen wir selbst die Verantwortung übernehmen. Dieser Song führt ein zentrales Thema unserer Musik und meiner Texte weiter: „Wir müssen dem Leben immer einen Schritt voraus sein – auch wenn es ständig versucht, uns abzuhängen.“

Future Fortune ist schneller, härter, ehrlicher. Der Soundtrack für alle, die nicht stehen bleiben wollen.

Future Fortune Tracklist:

1. Know Not

2. Shame Game

3. Insomnia

4. Free Ride

5. Adapt

6. Checkmate

7. Used Love

8. Future Fortune

9. The Suffer

10. Bashful Blue

11. Time To Go

12. Journeyman

13. Were You There

Future Fortune erscheint sowohl digital als auch in mehreren exklusiven Vinyl-Varianten:

Restraining Order haben rund um den Album-Release eine Reihe von lokalen Shows angekündigt. Alle bisher bestätigten Termine gibt es HIER.

Die Band wurde 2017 gegründet und fand spätestens mit dem 2019 erschienenen Debütalbum This World Is Too Much ihren Sound. Daraus stammt auch der Hit Don’t Really Think, der inzwischen über 1,1 Millionen Streams auf Spotify verzeichnet – Tendenz steigend.

Das 2023 veröffentlichte Nachfolgealbum Locked In Time brachte der Band breite Anerkennung in der Szene: Stereogum feierte das Album als „perfekten Einstieg in die Hardcore-Landschaft von heute“, während New Noise Magazine die Band für ihren „neuen, ultra-eingängigen Hardcore-Sound“ lobte. Revolver nahm sie in die Liste der „7 Bands, die die neue Hardcore-Welle in Massachusetts anführen“ auf.

Live haben sich Restraining Order die Bühne bereits mit Größen wie Angel Du$t, Citizen, Drug Church, Fiddlehead, Fucked Up, Kublai Khan TX und LustSickPuppy geteilt – und spätestens seit 2024, als Blue Grape Music zuschlug und sie signte, ist klar: Diese Band ist gekommen, um zu bleiben.