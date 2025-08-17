Restraining Order: veröffentlichen neuen Song „Were You There“

Restraining Order aus New England – Pat Cozens (Vocals), Dylan Tobia (Gitarre), Kyle Beaudreault (Gitarre), Jake Miller (Gitarre), Keith Freeman (Bass) und Will Hirst (Drums) – stehen für gnadenlosen, ungefilterten Hardcore Punk ohne Kompromisse. Roh, direkt und mit einer Wucht, dass einem die Luft wegbleibt.

Nach Millionen von Streams, Lobeshymnen der Presse, sowie Shows, mit denen sie regelmäßig jedes Venue in Schutt und Asche legen, schlägt die Band am 12. September mit ihrem dritten Album Future Fortune zurück. Es ist zugleich die erste Veröffentlichung auf ihrem neuen Label Blue Grape Music.

Nachdem die Band vor Kurzem den Smasher Know Not samt Musikvideo veröffentlicht hat, gibt’s jetzt den Visualizer zur brandneuen Single Were You There – jetzt anschauen und ausrasten!

Mehr Informationen zu Restraining Order und ihrem kommenden Album Future Fortune findet ihr hier.

